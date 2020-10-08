元大證券深耕金融科技 獲國家品牌玉山獎肯定

元大證券在金融科技不斷創新，除全面升級「開戶通APP」，大幅簡化繁瑣的開戶過程外，曾創下推出半年即達50萬人次下載量的「投資先生APP」，也進化成「AI智能選股APP-投資先生」，下載量更突破百萬次。

元大證券宣布，日前獲得第17屆國家品牌玉山獎傑出企業類、最佳人氣品牌、最佳產品類-投資先生2代、最佳產品類-開戶通APP等四個獎項，其中，後兩項更從眾多優質企業(產品)中脫穎而出，獲全國首獎最高榮耀。

自去年7月全面升級「開戶通APP」，大幅簡化繁瑣的開戶過程後，元大證券除運用OCR及LBS技術大幅簡化流程外，更創下業界之舉，突破支援單家銀行的限制，達到全台所有銀行存款帳戶皆可約定為元大證券的交割出入款帳戶，解決投資人長期以來線上開戶的不便。

至於集結選股、看盤、下單三大功能於一身的「AI智能選股APP-投資先生」，成為業界首創的人機協作一站式理財機器人，且提供客製化服務，開放客戶自行編輯報價或帳務列表資訊欄位，目前下載量更突破百萬次。

元大證券表示，「AI智能選股APP-投資先生」不僅為投資人特別量身打造包含股票、債券及ETF的最佳投資組合，更提供基金財富管理，可直接交易股票、債券、ETF、期貨、選擇權、權證、基金、定期定額、承銷、競拍及支援海外期貨交易所的指數商品。

此外，元大證券長期以來積極推動各項社會公益，致力於扶助兒少、推廣法治教育與關懷經濟弱勢團體，今年8月積極參與元大金控發起的「元來是幸扶 扶幼助振興」計畫，捐贈家扶等7家社福團體，扶助弱勢家庭與振興台灣經濟。