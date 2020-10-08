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富邦產險挺稻農 一期稻賠款估逾8,800萬元新高

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

富邦產險水稻保險自2017年推出，承保範圍涵蓋天災或病蟲害導致的收穫量短缺，當農民所在地區實際產量低於保單約定的保證產量，其落差部分即可獲得保險理賠

由於今年初的低溫及缺水危機，導致許多縣市一期水稻發生「空包彈」稻穗穀粒稔實不良的歉收災情，根據目前農委會公告的東部及南部地區產量調查估算，一期水稻理賠金額預估將高達8,800萬元以上。

富邦產險表示，目前多數縣市皆已公告一期水稻產量調查，理賠則集中於花蓮、台東及台南市，其中以花蓮富里鄉的預估理賠金額約2,600萬元為最高，花蓮鳳林鎮、壽豐鄉及台南善化區各達1,000萬元，台東池上、鹿野及關山鄉也各有近600萬元的預估賠款。

農委會積極推動農業保險，持續補助水稻保險五成保費，再加上各縣市政府的補助，農民最低僅須負擔一成保費。

以2020年花蓮富里鄉一期稻作為例，農民每公頃最低只需要負擔一成保費約400元，本次災損即獲得每公頃最少約1萬4,000元的賠款，充分發揮保險補償損失、穩定社會的功效。

透過投保水稻區域收穫農作物保險，不但可填補農民因天災所致的損失，更能擴大承保因病蟲害等非天災因素導致的減產。

水稻保險理賠不須勘估，而是以農委會公布的鄉鎮市區收穫量作為理賠評斷依據，農民如於投保時事先提供銀行帳戶，理賠金將會直接匯入帳戶內，省去繁雜的紙本理賠作業流程。

富邦產險長期關懷社會、重視社會需求，以促進台灣產業穩健發展為企業目標，支持台灣農漁業，持續不間斷地發揮正向力量。未來也將持續規劃其他類型的農漁業保險商品，提供農漁民更完善且全面的保障。

理賠 保險 農民

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