銀行看第四季投資 年底前市場震盪將成常態

全球金融市場今年波動劇烈，短期新冠肺炎疫情反覆、中期經濟復甦緩慢，金融環境呈現低成長、低利率與高不確定性。針對第四季，中信銀行今表示，整體大盤將轉為橫盤震盪模式，且可能會是年底前金融市場的常態，主因是央行的量化寬鬆政策放緩，投資市場尚未看到利多，加上美國大選牽動美中對抗情勢，增添市場變數。

中信銀行今發布第四季投資展望，指出觀察近期國內外經濟情勢，投資人須留意整體盤勢轉趨震盪的可能。肺炎疫情持續延燒，美國、歐洲、日本央行大力支持下，金融環境依舊寬鬆，今年初至9月，三大央行資產負債表總額成長44%，累積金額至21.7兆美元，創下歷史新高，另外紐西蘭與澳洲央行在今年第2季實施量化寬鬆政策後，紐西蘭2至5年期公債殖利率也加入負利率行列，全球低利率與負利率環境似乎仍未出現反折點，順勢帶動風險性資產資金上漲。

觀察此波資金上漲樂觀行情9月轉為謹慎，原因一為多頭指標股之一的特斯拉（Tesla）並未列入標普500成分股，引發高本益比與FAANG（Facebook、Amazon、Apple、Netflix和Google）資金過度集中疑慮；二為美國肺炎疫苗消息影響，市場資金轉向被疫情壓抑的低基期股票；第三，美國供應管理協會9月初公布服務業指數，出現近4個月來首度下滑，經濟數據改善趨勢恐會停滯；第四，全球半導體下半年出貨動能，連續四個月下修，市場擔心下半年業績難再複製今年第二季的超預期表現。

綜觀來看，中信銀行認為，9月出現市場動盪現象，極有可能成為年底前金融市場常態，整體大盤將轉為橫盤震盪模式，主因是央行的量化寬鬆政策放緩，投資市場尚未看到利多，加上美國大選牽動美中對抗情勢，增添市場變數。

針對投資人，中信銀行建議，資產布局應以股債均衡與多元配置為主，資產配置重心採45對55的股債佈局，以建構抗波動且享息收特性的資產組合。股票市場方面，相對看好高獲利成長性科技、技術升級的通訊服務、受惠防疫題材的健康照護類股，與上述題材產業佔比高的美股，加上大陸資本市場改革題材加持的大陸股市，建議可伺機逢低布局。

信用市場方面，面對企業違約風險仍然存在，且美聯準會繼續維持支撐信用債券的政策，新興市場債市建議美元主權債券，此外可多留意兼具確定性與防禦波動性的投資等級企業債券與投資信評最低的投資等級債券；匯率市場方面，具避險性質的美元與黃金仍為必要配置，但是今年聯準會大量購買債券導致美元氾濫，未來半年可能出現非美元貨幣輪動升值，建議可適時增加歐元或人民幣等非美元貨幣，平衡整體外幣配置。