東協最強APP「airasia.com」誕生：一切為你 人人共享

亞洲低成本航空AirAsia於今（8）日公布，將從數位化航空公司轉型為「能提供所有人日常所需的綜合性平台」，東協最強APP「airasia.com」誕生。

airasia.com將透過旅行、電子商務、金融科技三大領域推出超過15種品項的產品與服務，為用戶提供更簡單、更快捷、更便利的服務體驗。

為慶祝這歷史性的革新，與AirAsia以往所推出0元機票的大促銷不同，這次airasia.com推出史無前例的綜合性優惠活動，優惠時間為10月12日上午10時至2020年10月18日23時59分止，所有產品最低一折優惠，包含機加酒最低一折、airasia機上餐點、airasia生鮮最低五折、所有國內線五折優惠以及其他航空公司飛往全球3,000多個目的地航班九折優惠、飯店八折優惠等。（台灣地區因產品線仍在補足中故此次未參與特惠活動，若有需要的消費者可以上英文版網頁參考，未來台灣地區會再推出其他優惠活動。）

AirAsia集團首席執行長東尼‧費南德斯（Tony Fernandes）表示，AirAsia始終是一間以人為本的企業，19年前我們實見了讓人人都能飛的夢想，促使成千上萬的旅行者前往他們心中夢想與探索世界的心願。AirAsia以能夠成為顛覆傳統的領導者感到自豪，從東協出發，提供每一個人具有價值、便捷的服務。隨著airasia.com的推出，每個人所需都能在這個平台上實現，無論是旅行、購物、美食等各種體驗。

他說，雖然COVID-19的疫情對我們帶來嚴峻的挑戰，但我們並沒有因此停下腳步，事實上我們在限制出行期間仍在強化我們的平台，擴充我們的產品線、優化用戶體驗、簡化支付流程，只需要一個點擊，你可以擁有一切所需。我們利用我們數位化的數據加速了airasia.com的開發，網羅旅行產品到日常生活服務。就如同我當時創立AirAsia品牌一樣，期望airaisa.com也成為東協第一，期待它成為你們最好的旅行與生活夥伴。當全世界準備好再次旅行之時，希望你們可以感受到airasia.com所帶來的服務與絕佳體驗。

airasia.com行政總裁Karen Chan表示，airasia.com的推出是AirAsia持續創新文化的體現，也是我們為客戶提供價值的動力。在後疫情的時代，我們非常明白消費者對出行靈活性的需求，因此我們推出了獨具創新的“AirAsia無限通行證”，一種預付機票，未來飛行的模式，隨後其他航司也推出了類似的產品。

他指出，我們非常明白消費者迫切的旅行渴望，因此推出了SNAP（機票加住宿的組合套票），為消費者提供最大化的優惠。我們非常明白消費者想要在家舒適購物，因此我們提供免稅產品、新鮮食品和餐飲的送貨上門服務。airasia.com不僅僅為了把人們與目的地聯繫起來，更重要的是將人與人聯繫起來，在興趣相投的旅行者中建立社群，分享最佳飲食建議，並推動社交電商。我們的超級應用APP實現了無縫的用戶體驗，消費者可以使用BIG積分支付，一次點擊即可購買。