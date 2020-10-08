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新安東京海上產險推商店綜合險 一次購足

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新安東京海上產險推商店綜合險，商家免煩惱。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險推商店綜合險，商家免煩惱。圖／新安東京海上產險提供

開店眉角多，頭家們最怕碰上意外或受罰停業，為了讓頭家們開店能有全方位的防護，新安東京海上產險推出新財運亨通旺鋪保-商店綜合保險，套裝式的組合，主要涵蓋開店最常面臨到的財產損害、公共意外責任及停業損失等三大風險。

不論初次開店或經營有成的頭家們都可以透過保險轉嫁風險，快速簡易投保，全餐式一次購足，保障更全面，讓店家不會因猝不及防的意外而造成重大損失。

為保護消費者及加強公共場所的安全，各縣、市訂有消費者保護自治條例規範，強制消費營業場所之業主投保足額的公共意外責任保險，而未投保最高開罰10萬元，最重則處以停止營業。

若不幸遇到火災，除要面對燒毀的裝修、生財器具及停業等損失外，還須賠付因火災受傷民眾的相關醫療費用，很可能就因一場無情火，就讓一生心血毀於一旦。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，為提供頭家及消費者保障，新安東京海上產險的新財運亨通旺鋪保-商店綜合保險，其承保範圍，包含火災等意外造成的財物損失賠償及營業場所公共意外保障，甚至是意外事故造成停業，每日補償最高新台幣2,000元停業損失，最高90天可達18萬元，以減輕停業期間負擔。

現在開店做生意多數都是向房東承租店面，建議加保，建築物承租人火災責任附加條款，一旦發生火災可減少遭房東求償的經濟壓力。

舉例來說，某頭家在觀光熱區宜蘭向房東承租45坪水泥隔間的店面開了間火鍋店，依宜蘭縣2020年最新頒訂公共意外責任保險最低保額，向新安東京海上產險投保商店綜合保險，承保範圍包含公共意外險、商業火險及停業損失險，另外附加投保建築物承租人火災責任，整年保費試算下來為7,940元，平均每日花費不到22元，就能讓商店及消費者獲得更周全且安心的保障。

現代人求償意識高漲，只要顧客被掉落廣告(招牌)看板砸到或食物中毒等就可能賠上好幾年的營業額，甚至就此關店。

新安東京海上產險建議投保商店綜合保險，同時加保廣告看板及招牌責任附加條款，或食物中毒責任附加條款(限餐飲業)，無須分開投保，完備的套裝組合，更贈送投保證明，讓頭家開店免煩惱，顧客上門消費更安心。

保險 火災 產險

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