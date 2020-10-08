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LINE減肥廣告流傳 立委憂純網銀金融資訊遭洩漏

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

台灣的三家純網銀即將於第三季開業，但立委林楚茵今在立法院財委會指出，最近LINE上減肥廣告流傳、民眾不堪其擾，LINE主導純網銀LINE BANK即將開業，擔憂金融資訊會洩漏出去。對此金管會主委黃天牧表示，電商資訊與純網銀的資訊，都要進行切割、不能互通，純網銀部分會特別留意資安風險。

林楚茵在財委會上表示：「最近LINE一直有廣告訊息，問我要不要減肥，讓我不堪其擾。」LINE的純網銀即將要開業，樂天目前也在執行網路購物，目前只是在通訊軟體上廣告就不堪其擾，純網銀出來後，金融資訊是否會洩漏出去？資安是否達到讓民眾安心標準？

黃天牧表示，網路銀行監理重點是資安，正式營運前金管會都要做查核，營運前要不斷做測試，電商資訊跟純網銀的資訊要切割、不能互通，資安行動方案是針對所有金融機構，純網銀部分還有特別強化資安，電商雖然不是金管會在管，但有要求電商資訊跟網銀資訊是要做切割的。

即將開業的三家純網銀，分別是由中華電信與兆豐銀行主導的將來銀行，由LINE跟台北富邦銀行主導的LINE BANK，與由國票金與日本樂天主導的樂天國際商業銀行。

網銀 LINE 資安

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