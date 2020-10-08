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資金匯回專法已吸引2,254億 央行估期滿將逾4,000億

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

境外資金匯回專法實施至今已逾一年，財政部指出，至9月30日止，已引導2,254億元資金申請匯回，其中獲准並已實際匯回2,157億元，並已有616億元實質投資國內產業，預期未來申請實質投資的金額將會持續增加。中央銀行也評估，該專法實施至明年8月期滿，預計會回金額可超過4,000億元。

財政部今（8）日於行政院會報告指出，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」自2019年8月15日起實施，自2020年適逢美中貿易衝突、新冠肺炎疫情衝擊影響，重創全球經濟，我國在國內疫情控制得當及資金專法等一系列引資回臺投資政策超前部署下，有效鼓勵臺商回台投資，提振國內投資動能，發揮穩定經濟效果。

行政院長蘇貞昌聽取報告後指出，專法實施後，實際匯回的資金已超過2,100億元，比原本預期目標1,300億元多出近800億元，不僅增加國內稅收175億元，並有650億元從事投資，為台灣經濟注入活水，央行更預期到明年8月滿兩周年時，匯回金額將可超過4,000億元。

蘇揆表示，聯合國「2020年世界投資報告」預估，今年全球企業海外直接投資跌幅將達40％，但對台灣來說，今年可說是投資台灣的爆發年，不僅投資臺灣三大方案已突破1.1兆元，年底可實際到位的就超過6,200億元，台灣1到7月所核准外國人投資總金額也超過1,320億元，比去年同期增加11%，這顯示不只台商回台投資踴躍，外商也相當看好台灣的投資環境。

昨（7）日財政部公布的9月進出口資訊，國內第3季出口值達900億美元，創下歷年單季最高，並較去年同季增加6%；國發會8月份景氣燈號，也由「黃藍燈」轉為「綠燈」，反映國內景氣漸趨回穩。在在證明，我們有能力守住疫情，在各項經濟指標表現也都很好。

財政部說明，該專法提供個人及營利事業在兩年內申請，且在核准期限內匯回境外(含大陸)資金者，第1年適用稅率8%，第2年適用稅率10%，免依一般所得稅制課稅；資金匯回後一年內得向經濟部申請從事實質投資，依限完成實質投資者得享有退還50%稅款優惠，亦即實質稅率第一年4%，第二年5%。

蘇揆指示財政部、經濟部、金管會及央行繼續透過多元管道積極宣導，在2021年8月14日施行期滿前，持續呼籲台商把握租稅優惠期匯回資金，促成更多境外資金回台投資，讓台灣經濟比別人能早一步大大復甦。

財政部 疫情

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