家長注意！買郵局保險戰爭傷亡不理賠 立委批一國兩制

許多家長幫家中小孩買的第一張保險都是郵政簡易人壽，但是遇到戰爭，簡易人壽是不理賠的；立委賴士葆今（8）日表示，壽險在戰爭理賠方面出現一國兩制，一般壽險有理賠，但是簡易人壽不理賠，建議修改相關法規，爭取擴大因戰爭引起的傷亡理賠。

賴士葆今天上午在立法院財委會表示，依照人壽保險示範條款除外責任第17條，壽險是可以理賠戰爭事件的；但是簡易人壽保險法第20條，被保險人因戰爭或其他變亂致死者，不負責保險給付責任。

賴士葆說，現在兩岸關係緊張，大家可能要去打戰，萬一出意外傷亡，郵政簡易壽險是不理賠的，但一般壽險則有理賠，為何會有一國兩制？是否可以爭取讓簡易人壽也納入戰爭理賠範圍？

金管會主委黃天牧表示，簡易人壽保險法的主管機關是交通部，但委員如果建議簡易保險法納入理賠，金管會會跟交通部建議。

賴士葆又說，現在兩岸關係緊張，政府鼓勵全民動員，建議將因戰爭為國傷亡者的保險給付加成，加五成或是一倍，這樣大家去打仗心態也會比較篤定，萬一怎麼樣了，至少可以拿一筆很大的錢。

黃天牧表示，加重因為戰爭傷亡的保險給付，這些牽涉到費率和承保範圍，委員的指示「我們請壽險公會研議」；賴士葆說，兩岸現在很緊張，要改要快，最好一個月內定案，黃天牧則回應「我們儘快，一個月」。