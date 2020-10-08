國泰投信「ETF達人Talk」 專家分享投資心法

股神巴菲特(Warren Buffett)曾說，ETF最適合投資大眾，買對ETF就能隨股價指數成長賺遍全世界。金融市場波動大，國泰投信為了讓一般大眾、忙碌的上班族，平時不燒腦就能輕鬆買、長線布局安穩投資，今年第3季起，特別攜手券商合辦及自辦一系列的ETF達人Talk講座，講座據點遍及北中南各地，講師陣容堅強有國泰投信ETF團隊基金經理人、券商理財專家，還邀請超人氣投資達人與民眾暢談投資心法。講座採網路報名，由於ETF講座主題、講師吸睛且名額有限，幾乎場場秒殺，民眾欲報從速。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠表示，ETF達人Talk講座近期正式揭開序幕，除了公司開辦ETF微課程之外，也密切與券商合作舉辦投資講座，至年底前已規劃逾30場實體講座，期盼在後疫情時代，跟民眾面對面分享實用的生活理財術，如善用各類ETF作資產配置，不僅入手價有機會較單買個股來得便宜，且ETF布局一籃子股票，波動度也較個股來得低，有助降低整體資產波動，更可在低利時代為自己荷包增添收入，提早邁向財富自由之路。

9月30日當晚開辦的微課程，由國泰投信ETF團隊基金經理人蘇鼎宇擔任講師，現場座無虛席，近50位民眾到場聆聽ETF教戰守則，包括原型、槓桿型及反向型ETF的操作心法。

蘇鼎宇表示，金融市場變化難以預料，個股投資因波動大、難抱得住，ETF一次納入一籃子股票能降低投資風險，尤其若能挑選具「低波動、高股息」特性的ETF，如國泰永續高股息ETF(00878)、國泰股利精選30 ETF(00701)等，輔以在資產配置中作好股+債的資產配置，投資才能抱得住、抱得久，加上定期定額長線布局，讓資產發揮複利效果，創造額外的收入。

美國聯準會宣布2023年底前將維持近乎零利率，全球低利環境續延，使得市場資金盡在尋求收益佳、抗波動的投資商品。為解除民眾投資痛點，國泰投信今年一連推出兩檔高息商品，包括國泰台灣高股息基金、國泰永續高股息ETF，未來將續拓展ETF、基金等產品面向，讓民眾有更多好標的可供選擇，納入高息股、多元布局，讓投資之路能安穩走過市場波動，長線領受豐碩成果。