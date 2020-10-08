產金分離為何卜蜂不行、寶佳可以？ 金管會回應了

金管會日前以不符產金分離政策為由，駁回泰國卜蜂集團入主日盛金（5820）案，立委質疑同樣是產金分離，為何卜蜂（1215）不行，財政部卻可以找寶佳接台新金（2887）手中彰銀持股？金管會主委黃天牧提出兩點回應。

金管會今（8）日向立法院財委會作業務報告，立委蔡壁如質詢表示，財政部打算聯手寶佳，承接台新金手中彰銀持股5%，寶佳是建設公司，同時持台中銀（2812）、華票（2820）等金融機構股票，是否有產金分離問題？

黃天牧提出兩點說明，包括第一，是否引入寶佳是財政部權責；第二，產金分離是針對持股10%以上，才要審查大股東適格性。

蔡壁如問，卜蜂投資日盛金不行，財政部找寶佳入主彰銀就可以？如果財政部引入寶佳投資彰銀，金管會是否會駁回？黃天牧表示，任何引資都要符合產金分離原則，不過，持股10%以上才有適用（大股東適格性審查規定）。