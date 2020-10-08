兩岸若開戰簡易壽險不賠 立委質疑「一國兩制」

共軍機艦頻頻飛越台灣海峽中線，自9月16日至昨天以來，共軍已第12度擾台，國民黨立法委員賴士葆今（8）日上午在立法院質詢表示，兩岸關係緊張，民眾擔心開戰，但他質疑保險公司提供保障，為何我國一般壽險公司賣的壽險，戰爭沒有列為除外條款，若有傷亡會有理賠給付；但中華郵政賣的簡易壽險保單卻除外不理賠，是不是「一國兩制」？他也建議民眾若為國傷亡，是不是能加五成理賠給付，讓民眾心態上舒服一點？金管會主委回應，簡易壽險會跟交通部溝通，至於加成理費會請壽險公會研究，一個月內提交報告。

賴士葆上午在立法院質詢時表示，如今兩岸關係緊張，共軍頻頻擾台，讓民眾憂心忡忡，非常擔憂兩岸會不會發生戰事。不過他卻發現，民眾投保一般壽險，若發生戰爭有傷亡，依法都會獲得理陪；但是若民眾在郵局買的簡易壽險，依簡易保險法第17條規定，以行政命令規範，卻將戰爭列為除外不賠事項，因此一旦發生戰爭，買簡易壽險的民眾並沒有獲得保障。賴士葆問「同樣是壽險怎麼會有一國兩制」的情形？

金管會主委黃天牧回應時表示，中華郵政及簡易保險的主管機關不是金管會而是交通部，針對兩者對於戰爭除外規範不一致，他說會跟交通部溝通，是否將簡易壽險也納入戰爭傷亡理賠。

此外，賴士葆也質疑，國防部希望「全民總動員」，要成立防衛動員署，現在兵力是21.5萬人，如果戰時，至少會動員後備30萬人，他建議金管會是不是可以將戰爭因素「特別抽出來」，請壽險公司提高保額，一旦戰爭時的壽險理賠可以加成五成？讓民眾心理上也舒服一點。黃天牧回應，承保範圍跟費率有關，若要加成因戰爭傷亡的理賠，可能會影響保費。他會指示壽險公會研究，儘快一個月內給予報告。