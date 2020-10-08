快訊

台大畢業待遇有比較優渥嗎？ 他列18位台大校友年薪大PK

梁崇銘弒母剁頭無罪遭撤銷 高院更一審裁定羈押三個月

兩岸若開戰簡易壽險不賠 立委質疑「一國兩制」

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

共軍機艦頻頻飛越台灣海峽中線，自9月16日至昨天以來，共軍已第12度擾台，國民黨立法委員賴士葆今（8）日上午在立法院質詢表示，兩岸關係緊張，民眾擔心開戰，但他質疑保險公司提供保障，為何我國一般壽險公司賣的壽險，戰爭沒有列為除外條款，若有傷亡會有理賠給付；但中華郵政賣的簡易壽險保單卻除外不理賠，是不是「一國兩制」？他也建議民眾若為國傷亡，是不是能加五成理賠給付，讓民眾心態上舒服一點？金管會主委回應，簡易壽險會跟交通部溝通，至於加成理費會請壽險公會研究，一個月內提交報告。

賴士葆上午在立法院質詢時表示，如今兩岸關係緊張，共軍頻頻擾台，讓民眾憂心忡忡，非常擔憂兩岸會不會發生戰事。不過他卻發現，民眾投保一般壽險，若發生戰爭有傷亡，依法都會獲得理陪；但是若民眾在郵局買的簡易壽險，依簡易保險法第17條規定，以行政命令規範，卻將戰爭列為除外不賠事項，因此一旦發生戰爭，買簡易壽險的民眾並沒有獲得保障。賴士葆問「同樣是壽險怎麼會有一國兩制」的情形？

金管會主委黃天牧回應時表示，中華郵政及簡易保險的主管機關不是金管會而是交通部，針對兩者對於戰爭除外規範不一致，他說會跟交通部溝通，是否將簡易壽險也納入戰爭傷亡理賠。

此外，賴士葆也質疑，國防部希望「全民總動員」，要成立防衛動員署，現在兵力是21.5萬人，如果戰時，至少會動員後備30萬人，他建議金管會是不是可以將戰爭因素「特別抽出來」，請壽險公司提高保額，一旦戰爭時的壽險理賠可以加成五成？讓民眾心理上也舒服一點。黃天牧回應，承保範圍跟費率有關，若要加成因戰爭傷亡的理賠，可能會影響保費。他會指示壽險公會研究，儘快一個月內給予報告。

壽險公司 理賠 金管會

延伸閱讀

台股只有台積電可以投資？ 黃天牧這樣說

國發基金投資東貝踩雷 立委要求究責

被笑看錯？ 賴士葆爆蘇貞昌有52.8億「公務私房錢」

影／賴士葆促「帶頭吃萊豬保證安全？」 蘇貞昌：不要

相關新聞

新台幣早盤狂升2.64角 觸及28.7元

新台幣今（8）日早盤以28.930元兌1美元，升值3.5分開出。

經長喊話之後…台幣轉貶

美國總統川普暫緩經濟刺激方案協商，新台幣匯率昨（7）日盤中最高價至28.733元，最多升值2.27角，午後外資匯入，但源...

家長注意！買郵局保險戰爭傷亡不理賠 立委批一國兩制

許多家長幫家中小孩買的第一張保險都是郵政簡易人壽，但是遇到戰爭，簡易人壽是不理賠的；立委賴士葆今（8）日表示，壽險在戰爭...

產金分離為何卜蜂不行、寶佳可以？ 金管會回應了

金管會日前以不符產金分離政策為由，駁回泰國卜蜂集團入主日盛金（5820）案，立委質疑同樣是產金分離，為何卜蜂（1215）...

蝦皮周年慶 祭出超殺折扣

百貨周年慶大戰近年從線下延伸到線上電商，蝦皮購物「10.10品牌周年慶」自9月28日起跑，最受消費者喜歡品類都集中周年慶...

元大人壽 風光最佳產品類

第17屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於前（6）日在福華國際文教會館舉行，元大人壽以「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(J...

台灣人壽 一舉奪得五大獎

台灣人壽品牌堅實，國家品質肯定！中國信託金控子公司台灣人壽再傳捷報！前（6）日再度憑藉著卓越的經營實力及靈活創新的商品研...

南山人壽 贏得雙首獎肯定

第17屆國家品牌玉山獎前（6）日晚間舉行頒獎典禮，南山人壽榮獲八項大獎肯定，其中專為糖尿病患者所設計的醫療險商品「南山人...

央行總裁評比 楊金龍連二A

環球金融雜誌（Global Finance）昨（7）日發布2020年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍在去...

高雄銀再推40年房貸

高雄銀行昨（7）日宣布再次推出40年專案房貸，提供在地購屋優惠，比起去年9月首次推出的40年房貸專案，新專案的最低利率更...

元大金獲利 雙位數成長

元大金控昨（7）日公布今年前三季獲利，累計前三季稅後純益195.75億元，比去年同期成長13%，累計前三季每股稅後純益（...

外資淨匯出5,074億元

金管會昨（7）日公布最新外資統計，9月外資持續淨匯出17.94億美元，約新台幣519億元，今年前九月外資淨匯出已多達新台...

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘低調赴美 幕僚這樣說

長榮集團組織人事調整 長榮海運董座由張衍義擔任

台灣40位億萬富豪3產業致富 多從事科技、不動產、生醫業

歷史高峰！疫情催生台灣富豪財富 多來自這兩個產業

穩懋半導體將投資850億元設廠 進駐南科高雄園區

史上首次10月減壓供水 水利署：14日轉亮水情黃燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。