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元大銀行簽署赤道原則 引領融資企業邁向永續經營

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

永續金融成為國際發展趨勢，金管會8月提出綠色金融行動方案2.0，引導金融市場因應氣候變遷潛在風險與掌握商機，元大金控集團旗下各子公司結合自身核心業務，發展與ESG議題相關產品與服務，發揮金融機構資金影響力，今(8）日宣布子公司元大銀行正式加入赤道原則協會並簽署赤道原則（Equator Principles），成為全台第七家，也是全球第112家赤道銀行，未來將以國際最高標準審核授信案件，攜手善盡企業社會責任客戶，邁向永續經營。

元大金控集團也積極支持國際組織氣候相關財務揭露專案小組(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)工作，率先接軌國際趨勢，執行情境分析評估氣候對財務的潛在風險，且完備相關配套措施。在2019年依循聯合國環境署金融倡議，所提出的金融業執行TCFD試點項目之氣候情境分析框架，推動投資與授信之氣候風險財務衝擊量化專案，並且在2020年5月完成TCFD倡議的簽署，正式登錄於TCFD網站中。

根據世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)發布的《2020全球風險報告》，環境風險是發生可能性最高的前五大風險之一，企業面對的環境挑戰日趨嚴峻，金融機構更不可能置身事外。以成為國際永續標竿企業為願景，元大金控集團將氣候變遷議題視為公司治理與經營戰略的重要一環，2019年11月董事會即通過永續金融準則，建立金控層級的投資與融資綠色政策，作為集團各子公司落實永續授信與投資準則依據的遵循規範。

元大銀行加入赤道原則協會後，將建立更符合國際級標準的專案融資授信制度，透過原則性架構，將集團永續金融準則精神落實到授信業務規劃，並積極執行盡職調查，管理授信案件潛在環境及社會風險，促使企業經營更合乎ESG(環境、社會、公司治理)永續發展國際趨勢，善盡世界公民責任。

元大金控集團未來會持續將永續金融、環境友善與社會共榮三大思維融入企業文化與營運決策中，透過ESG面向接軌聯合國永續發展目標(SDGs)。 2019年入選道瓊永續世界指數與道瓊永續新興市場指數成分股，在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動連2年獲得CDP(原碳揭露專案)評比A-領導等級，位處全球頂尖企業行列，今年更第六度被納入台灣永續指數成分股中，在落實企業社會責任與營運績效等相關表現深獲國內外專業評比機構高度肯定。

元大金控 氣候變遷

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