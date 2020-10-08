兆豐銀雙十檔期 推信託管理費優惠

今年金融市場因新冠肺炎疫情，在第1季出現大幅修正，隨即各國央行為救市而祭出無限量化寬鬆之貨幣政策，造成全球主要股債市場出現大逆轉並紛紛創高。兆豐銀行表示，在此寬鬆環境下，現金不再為王，各類資產價格水漲船高，嗅覺敏銳的高資產客戶正積極尋找不同之理財商品因應，以外國債券及基金為例，今年1~8月的銷售量較去年同期成長近三成，顯示在市場長期寬鬆的預期下，客戶傾向於將資產布局到存續期較長的投資級外國債券及類型多樣化之基金商品，除增加固定收益外，也顯見客戶逐漸改採長線資產配置，以累積自身財富。

兆豐銀行發現，新台幣兌美元持續升值及台股殖利率吸睛下，不乏多檔台股指標性企業吸引國際資金進駐，連原本投資長天期結構型商品之客戶，也主動要求為其量身訂作一年期以內連結台灣指標龍頭股ADR之結構型商品，可領取債券固定收益外，並以部分資金參與市場龍頭股票投資的機會，另高資產客戶理財方式日益靈活，兆豐銀行也積極與多家信評高之投資銀行合作，提供符合客戶需求的投資商品。

兆豐銀行為提早因應金管會針對高資產客戶推出之財富管理新方案，除積極進行數位優化及理財商品升級外，時值雙十及歲末感恩節慶之際，配合低利下的客戶需求，加碼推出「雙10年終感謝慶」信託管理費優惠活動，凡於10月10日至12月底以前， 單筆申購境外基金或外國債券達美金20萬元(或等值台幣600萬元)者，每人可享2筆贖回交易之信託管理費10％優惠 (線上及臨櫃交易合併計算，以時序前2筆交易為優惠標的)，讓客戶投資理財雙10有餘、利上加利。