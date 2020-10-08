國壽電子保單數 稱冠

買一份保單也關係全球暖化，從原料取得、製作、運輸、拜訪保戶等都會產生碳排放，國泰人壽副總經理宮篤志表示，國壽擁有800萬名保戶，自2012年啟動無紙化服務以來，電子保單從去年底的58%成長至目前97%，相較同業平均僅約10%，國壽排名第一，更獲得保險業第一張且唯一環保署減碳標籤。

宮篤志說，國壽推行動裝置投保、契約變更、理賠服務以及電子保單，2019年省下8,000多萬張紙張，累計省紙量相當於47棟101大樓，每張保單從製作、營運服務，到廢棄產生3.37公斤碳排放量，相較三年前減少逾5,000公噸、14%，相當於種40萬棵樹的碳吸附量，獲業界首張減碳標籤，每張保單也認證為「綠色商品」。

國壽在全台有15座綠建築，六棟還在申請中。9月舉行「減碳標籤感恩季」活動，一個月就有5萬客戶與萬名員工熱情響應，今年更要開始對全台45棟大樓進行全面節電汰舊計畫。宮篤志舉電影鋼鐵人台詞指出，「這是個不完美的地球，卻是我們唯一所有的」，與所有人共同為地球永續盡心盡力。