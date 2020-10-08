國泰產險資深副總許嘉元表示，企業減碳如同一個人減重，必須先量體重，才能設定目標。國泰產險領先業界制定產險業「碳足跡產品類別規則」（Product Category Rules，簡稱PCR），主動扮演領頭羊的角色，讓產險同業未來能一體適用採用此一規則。

許嘉元表示，減碳須先計算產品碳足跡，找出其生命周期中能資源耗用量較大的碳排熱點，才能著手減碳，但過去業界沒此規則，有鑑於此，國泰產險領先業界制定PCR，按照行政院環保署規範流程，訂定適用的產品類別規則，獲其核准，做為未來同業可採用的典範，據了解已有同業擬跟進。

國泰產險也首創保單綠色足跡，並取得ISO14067碳足跡認證，盤查算出2018年每件產險服務需1.83公斤，2020年2月成為首家獲環保署「碳標籤」產險。