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國泰金減碳 擦亮綠色招牌

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

氣候變遷已成為全球經濟最大風險，國泰金昨（7）日舉行「全面啟動愛地球新泰度」記者會，發表近來將氣候變遷議題「如何透過產品、服務」落實減碳的成果，若盤點從2012年起到今年，國泰整體落實在放貸、產品、服務等減碳績效，已累積拯救相當於8,219座大安森林公園。

世界經濟論壇2020年報告全球前五大風險都與環境有關，聯合國也預測2050年有2億人口恐成「氣候難民」，氣溫上升2度，台灣也有近600萬人需遷移，氣候變遷議題日益獲重視。

國泰金因應之道，從落實壽險、銀行投資與放貸採「責任投資」，現在更擴及產品、服務面，用減碳保單、制定產險業碳足跡產品類別規則，用智慧電表管理各分行用電量等，全面啟動愛地球新「泰」度。

國泰金首度公布2026年前減碳約5,850公噸，各子公司同步響應，訂定具體可實踐的計畫目標。

其中國壽2030年前每年都要減碳1~2%，國泰產險2021年要拿減碳標籤，保單碳足跡要從1.83公斤降至1.77公斤。而擁有全台最多據點的國泰世華銀行2025年前也要全面導入電費最佳化，轉型智慧用電分行。

國泰金為國內金融業龍頭，有5萬多名員工，全台六成、近1,400萬人口都是客戶，國泰金控公關部協理廖昶超表示，國泰金幾年前開始走向永續之路，如今有一些不錯的成果，但這「不是句點而是逗點 ，讓國泰減碳愛地球的路走得更遠更好」 。

環保署管制考核及糾紛處理處副處長羅仁鈞表示，環保署推綠色碳標籤從2010年上路，至今通過近1,000件商品，能獲減碳標籤只55件，目標是要求五年減碳3%，服務業減碳不容易，沒想到國壽一申請就減少14% 。國泰積極落實減碳，讓綠色的國泰招牌，更多一層「環保的象徵」。

國泰金矢志成為亞太地區「綠色金融品牌」領導者，持續協助社會往低碳經濟轉型。

國泰金控 減碳 氣候變遷

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