經長喊話之後…台幣轉貶

美國總統川普暫緩經濟刺激方案協商，新台幣匯率昨（7）日盤中最高價至28.733元，最多升值2.27角，午後外資匯入，但源自進口商、散戶的買匯需求湧進，加上經濟部長王美花喊話表達將向央行反應產業心聲，央行尾盤施以調節，新台幣匯率翻貶0.5分後，收在28.965元，終結連五升，總成交量13.99億美元。

「經濟部長出來說話了，新台幣匯率就收貶，應該算是央行釋出善意吧」，匯銀主管說。

新台幣匯率升破29元大關後，引發工具機業者恐慌，王美花昨日出席「2020台灣全球招商論壇」會後接受媒體訪問時指出，新台幣升值並不會影響外商來台投資意願，但卻對我國傳產、機械業的出口影響相當大，不過她說央行也有它們需要維持的國際要求，經部會站在產業角度向央行反應，由央行來做判斷。

匯銀主管指出，新台幣昨日盤中高點僅在28.733元止步，較前一日的28.71元回落、未再進一步創新高，所以實際上匯價沒有升很多，只是因為央行每天收盤前都會調節、壓縮升幅，隔天開盤反應央行調節幅度，就會呈現勁升逾2角的情況。

對於經濟部長王美花將為出口商向央行反應意見，央行外匯局長顏輝煌昨日表示，「我這邊沒有接到訊息，不過王部長也是央行的常務理事。事實上，廠商的心聲，央行向來都很關注」。