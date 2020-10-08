外資淨匯出5,074億元

金管會昨（7）日公布最新外資統計，9月外資持續淨匯出17.94億美元，約新台幣519億元，今年前九月外資淨匯出已多達新台幣5,074億元，創歷年同期新高。

中央銀行外匯局局長顏輝煌則指出，金管會公布9月外資淨匯出17.94億美元，但不包含盈餘匯出款，央行掌握的盈餘匯出約20億美元，意即9月外資淨匯出實際高達38億美元。

金管會表示，9月1日到30日，一般外資淨匯出約17.77億美元，陸資淨匯出約0.17億美元，整體外資淨匯出17.94億美元。

根據金管會資料，在6、7月連續兩個月淨匯入後，8、9月外資再度轉呈淨匯出，但匯出金額已從8月的39.64億美元，縮小到9月的17.94億美元。

今年以來，外資淨匯入才三個月、其餘六個月都是淨匯出，3月還一度大量匯出103.9億美元，創歷年單月最大匯出量。由於匯出多、匯入少，使今年1月1日到9月底，一般外資累計淨匯出174.33億美元，陸資累計淨匯出約0.87億美元，整體外資淨匯出175.2億美元，約新台幣5,074億元，淨匯出規模已是歷年同期新高。

外資持續淨匯出，使累計到今年9月底止，外資累計淨匯入降至1,960.8億美元，包括一般外資累計淨匯入1,959.78億美元，陸資累積淨匯入1.02億美元。金管會官員表示，9月外資賣超金額跟淨匯出金額相當，顯示這是外資正常調撥，並無異常情況。

央行昨日同時公布，9月底外匯存底餘額增至4,995.98億美元，續創歷史新高紀錄，月增14.29億美元，預料本月就會突破5,000億美元大關。不過依央行提供資料顯示，中國大陸、日本與瑞士為全球外匯存底排名前三大國，但9月台灣外匯存底被印度超車，排名由老四變成老五。

央行外匯局長顏輝煌表示，9月影響外匯存底因素有三，除外匯存底投資運用收益入帳，還有歐元等貨幣對美元貶值使外匯存底減少，以及資金大量進出，央行為維持匯市秩序進場調節。

此外，央行統計顯示，9月底外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款餘額，合計為4,890億美元，約當外匯存底的98%。