元大金獲利 雙位數成長

元大金控昨（7）日公布今年前三季獲利，累計前三季稅後純益195.75億元，比去年同期成長13%，累計前三季每股稅後純益（EPS）1.61元。

元大金今年來累計獲利成長幅度在非壽險類的大型金控中居冠，且前三季獲利已經達到去年全年獲利的95%，今年全年獲利可望再攀新高。

玉山金控昨天也公布9月獲利，單月稅後純益12.03億元，累計前三季稅後純益139.54億元，較去年同期減少11.6%，累計EPS為1.11元。

今年來金控獲利表現，在新冠肺炎疫情衝擊、全球央行降息救市之下，利差空間下滑導致各金控在銀行端的獲利表現受到壓抑，再加上疫情使得呆帳增加，更導致國銀海外踩雷頻仍，整體國銀獲利衰退，海外更是重災區，使得少數幾家獲利成長的金控，幾乎都是以非銀行子公司創造。元大金也不例外，核心子公司元大證券今年前三季累計獲利年增率達43%，是元大金表現亮麗的關鍵。

元大金昨天自結9月單月稅後純益16.25億元，累計前三季稅後純益195.75億元，比去年同期成長13%，累計EPS為1.61元。元大證券9月單月獲利10.32億元，是今年自5月以來，連續四個月單月賺超過10億元，累計前三季稅後純益96.67億元，是獲利貢獻最多的子公司，強勁的成長推升元大金獲利持續攀高，全年突破200億元大關續創新高在望。

玉山金控衰退主因來自子公司玉山銀行，玉山銀9月稅後純益10.43億元、較8月衰退14.9%，累計前三季稅後純益129.58億元，則較去年同期減少16.5%。玉山金表示，玉山銀因放款增加，依規定正常放款亦需提列備抵呆帳，現階段資產品質穩健。

玉山金另兩家子公司玉山證券與玉山創投，因基期較低今年成長顯著，其中，玉山證券累計稅後純益成長77.4%，玉山創投累計稅後純益成長282.6%。面對市場變化，玉山金表示，將持續聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，業務持續穩健發展。