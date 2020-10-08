高雄銀再推40年房貸

高雄銀行昨（7）日宣布再次推出40年專案房貸，提供在地購屋優惠，比起去年9月首次推出的40年房貸專案，新專案的最低利率更低，降到1.3%，還低於央行地板價1.31%，而且可貸金額最高可達所得12倍，槓桿比舊版的十倍更大，專案總額度倍增至20億元，再次掀起話題。

去年9月高雄銀配合當時韓國瑜主政的高雄市政府青年專案，推出40年低利房貸「安居高雄」專案，現在高雄銀則是慶祝新任高市長就任，推出第二版40年房貸「幸福高雄」專案，貸款期間最長40年，最高八成成數，利率最低1.3%起，寬限期最長五年，開辦費單一優惠價5,000元，只要是設籍高雄市民、首次購買高雄市自用住宅、負債所得比12倍以內，具還款能力者均可申請。