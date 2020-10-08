央行總裁評比 楊金龍連二A

環球金融雜誌（Global Finance）昨（7）日發布2020年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍在去年首次評比首度奪下最高榮耀的「A」級後，今年再度拿下第二個「A」。對此，楊金龍謙虛回應：「這是政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果。」

對於二度奪下最高榮耀「A」，楊金龍昨日晚間透過幕僚回應：「由於政府防疫工作做的很好，我國出口及經濟成長表現不錯，使得央行貨幣政策運作順利，這是政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果。」

環球金融雜誌昨日出爐的2020年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍二度受評，奪下最高榮耀「A」級，並超越美國聯準會主席鮑爾的「A-」。

環球金融雜誌2020年評比結果共有十位央行總裁奪下最高的「A」級，除楊金龍外，還包括澳洲、巴西、保加利亞、智利、科威特、馬來西亞、摩洛哥、秘魯和南韓等國的央行總裁。