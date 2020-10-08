南山人壽 贏得雙首獎肯定

第17屆國家品牌玉山獎前（6）日晚間舉行頒獎典禮，南山人壽榮獲八項大獎肯定，其中專為糖尿病患者所設計的醫療險商品「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」及客戶服務「Ai．Me Style智慧保險心世代」，獲頒本屆「最佳產品類-全國首獎」及「最佳人氣品牌類-全國首獎」雙首獎，其餘四項專案亦個別獲頒「最佳產品類玉山獎」及「最佳人氣品牌類玉山獎」。

《國家品牌玉山獎》迄今已是第17屆，是台灣品牌灣最具指標性、最具公信力的獎項。南山人壽今年以專為糖友推出的專屬醫療險保單「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」榮獲首獎，主辦單位國家品牌玉山獎評審團隊指出，糖尿病位居國人十大死因之一，該疾病及其所引發的併發症，影響國人健康甚鉅。

「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」提供糖友基本醫療保障，解決糖友買不到醫療險的困擾，或補充糖友醫療保障不足的問題，保單設計結合時下詢問度最高的外溢保單機制，透過慧康生活科技健康管理軟體「智抗糖App」，鼓勵客戶做好日常自我健康管理，即有機會享有保費折減的實質回饋，創新又貼心的產品設計深獲評審肯定，獲頒「最佳產品類-全國首獎」實至名歸。

南山人壽深耕台灣逾56年，矢志從客戶角度出發，積極創新提供「效率、精準及溫暖」的客戶服務，此次結合大數據與AI智慧推出「Ai．Me Style智慧保險心世代」，多項創新的客戶服務關懷措施，一舉奪得國家級首獎肯定。包括在理賠上，推動「理賠免附單據暨保險金扣抵醫療費用」提供保險金即時扣抵住院費用服務；在核保上，推出客戶風險分群服務、簡化投保程序，讓客戶更快獲得保障；在保單服務上，為滿足不同客群需求，提供多元、便捷的服務管道，同時傾聽客戶的聲音提升客戶滿意度。南山人壽對客戶持續用心、創新服務。