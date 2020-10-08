快訊

道瓊上漲530點 創7月來最大漲點

當民進黨良心 變成民進黨「死小孩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮周年慶 祭出超殺折扣

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導

百貨周年慶大戰近年從線下延伸到線上電商，蝦皮購物「10.10品牌周年慶」自9月28日起跑，最受消費者喜歡品類都集中周年慶的高價精品、3C及美妝類商品。蝦皮購物看好趨勢，在今（8）日至10日推出超殺優惠，為期三天，Switch紅藍主機今天中午12時開搶，下殺到1,010元；10日當天原價6,250元的SKII青春露下殺52折，只要3,280元。

蝦皮購物從今天起到10日推出全站滿千折百、整點Happy Hour加碼送五折券，攜手今生金飾、誠品生活南西館等19家跨界合作夥伴，提供近4,000萬元優惠，1蝦幣就可兌換Coldstone一個月免費吃冰券等超值優惠券，還可免費抽iPhone SE。

蝦皮購物觀察，周年慶期間以美妝、精品商品銷售最熱門，今天針對最暢銷的美妝、3C、精品包款，推出夢幻清單一折起超殺優惠。3C商品推出年度最夯Nintendo Switch紅藍主機12時整點瘋搶價直降一折，只要1,010元，Apple iPhone 11 128G在今天零時也祭出10,100元優惠價；GUCCI太陽眼鏡、GUCCI Disney x Gucci GG 帆布圓餅包等名牌精品通通下殺69折起。

10日當天精選雅詩蘭黛粉持久、SKII青春露推出最低46折優惠，居家必囤的Ariel 3D洗衣膠球也祭出半價折扣；除各項下殺一折的必買商品外，蝦皮購物於三天檔期內，有全站滿千折百的優惠，每日有三時段全站發送滿千折百優惠券，每逢上、下午10時Happy Hour更發送全站五折券。

為了歡慶10月免運月，蝦皮購物特別於10月10日開放全站免運，「蝦幣全站折抵」在每周六折抵上限提高到50%，單日最高可折抵2,000元。

蝦皮購物更與今生金飾、誠品生活南西館、Cold Stone、Tinder等19家異業合作夥伴，組成超強「跨界夥伴聯盟」，在10月祭出近4,000萬元優惠，使用蝦幣，可兌換誠品生活南西館提供總價值高達10萬元的超值好禮，輸入序號還有機會抽中iPhoneSE；1蝦幣也能獲得今生金飾價值3,200元的奢華手環、Cold Stone免費吃冰一個月、Tinder Gold免費試用一個月等抽獎資格。10日當天登記，全站消費只要累計滿1,000元，就可抽由今生金飾提供，市價高達39.1萬元的五件式黃金套組。

蝦皮購物 周年慶

延伸閱讀

遠百周年慶大進補 信義A13加入激戰

蝦皮購物「10.10品牌周年慶」開打！任天堂Switch主機整點瘋搶下殺1折

全國電子周年慶線上同步最低4折起 6招必搶攻略買起來

同業拚持平 遠百小金雞板大周年慶拚年增10%

相關新聞

經長喊話之後…台幣轉貶

美國總統川普暫緩經濟刺激方案協商，新台幣匯率昨（7）日盤中最高價至28.733元，最多升值2.27角，午後外資匯入，但源...

蝦皮周年慶 祭出超殺折扣

百貨周年慶大戰近年從線下延伸到線上電商，蝦皮購物「10.10品牌周年慶」自9月28日起跑，最受消費者喜歡品類都集中周年慶...

元大人壽 風光最佳產品類

第17屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於前（6）日在福華國際文教會館舉行，元大人壽以「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(J...

台灣人壽 一舉奪得五大獎

台灣人壽品牌堅實，國家品質肯定！中國信託金控子公司台灣人壽再傳捷報！前（6）日再度憑藉著卓越的經營實力及靈活創新的商品研...

南山人壽 贏得雙首獎肯定

第17屆國家品牌玉山獎前（6）日晚間舉行頒獎典禮，南山人壽榮獲八項大獎肯定，其中專為糖尿病患者所設計的醫療險商品「南山人...

央行總裁評比 楊金龍連二A

環球金融雜誌（Global Finance）昨（7）日發布2020年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍在去...

高雄銀再推40年房貸

高雄銀行昨（7）日宣布再次推出40年專案房貸，提供在地購屋優惠，比起去年9月首次推出的40年房貸專案，新專案的最低利率更...

元大金獲利 雙位數成長

元大金控昨（7）日公布今年前三季獲利，累計前三季稅後純益195.75億元，比去年同期成長13%，累計前三季每股稅後純益（...

外資淨匯出5,074億元

金管會昨（7）日公布最新外資統計，9月外資持續淨匯出17.94億美元，約新台幣519億元，今年前九月外資淨匯出已多達新台...

國泰金減碳 擦亮綠色招牌

氣候變遷已成為全球經濟最大風險，國泰金昨（7）日舉行「全面啟動愛地球新泰度」記者會，發表近來將氣候變遷議題「如何透過產品...

產險制定碳足跡規則

國泰產險資深副總許嘉元表示，企業減碳如同一個人減重，必須先量體重，才能設定目標。國泰產險領先業界制定產險業「碳足跡產品類...

國壽電子保單數 稱冠

買一份保單也關係全球暖化，從原料取得、製作、運輸、拜訪保戶等都會產生碳排放，國泰人壽副總經理宮篤志表示，國壽擁有800萬...

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘低調赴美 幕僚這樣說

長榮集團組織人事調整 長榮海運董座由張衍義擔任

歷史高峰！疫情催生台灣富豪財富 多來自這兩個產業

史上首次10月減壓供水 水利署：14日轉亮水情黃燈

穩懋半導體將投資850億元設廠 進駐南科高雄園區

納智捷走輕資產路線 展開通路轉型計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。