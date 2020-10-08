蝦皮周年慶 祭出超殺折扣

百貨周年慶大戰近年從線下延伸到線上電商，蝦皮購物「10.10品牌周年慶」自9月28日起跑，最受消費者喜歡品類都集中周年慶的高價精品、3C及美妝類商品。蝦皮購物看好趨勢，在今（8）日至10日推出超殺優惠，為期三天，Switch紅藍主機今天中午12時開搶，下殺到1,010元；10日當天原價6,250元的SKII青春露下殺52折，只要3,280元。

蝦皮購物從今天起到10日推出全站滿千折百、整點Happy Hour加碼送五折券，攜手今生金飾、誠品生活南西館等19家跨界合作夥伴，提供近4,000萬元優惠，1蝦幣就可兌換Coldstone一個月免費吃冰券等超值優惠券，還可免費抽iPhone SE。

蝦皮購物觀察，周年慶期間以美妝、精品商品銷售最熱門，今天針對最暢銷的美妝、3C、精品包款，推出夢幻清單一折起超殺優惠。3C商品推出年度最夯Nintendo Switch紅藍主機12時整點瘋搶價直降一折，只要1,010元，Apple iPhone 11 128G在今天零時也祭出10,100元優惠價；GUCCI太陽眼鏡、GUCCI Disney x Gucci GG 帆布圓餅包等名牌精品通通下殺69折起。

10日當天精選雅詩蘭黛粉持久、SKII青春露推出最低46折優惠，居家必囤的Ariel 3D洗衣膠球也祭出半價折扣；除各項下殺一折的必買商品外，蝦皮購物於三天檔期內，有全站滿千折百的優惠，每日有三時段全站發送滿千折百優惠券，每逢上、下午10時Happy Hour更發送全站五折券。

為了歡慶10月免運月，蝦皮購物特別於10月10日開放全站免運，「蝦幣全站折抵」在每周六折抵上限提高到50%，單日最高可折抵2,000元。

蝦皮購物更與今生金飾、誠品生活南西館、Cold Stone、Tinder等19家異業合作夥伴，組成超強「跨界夥伴聯盟」，在10月祭出近4,000萬元優惠，使用蝦幣，可兌換誠品生活南西館提供總價值高達10萬元的超值好禮，輸入序號還有機會抽中iPhoneSE；1蝦幣也能獲得今生金飾價值3,200元的奢華手環、Cold Stone免費吃冰一個月、Tinder Gold免費試用一個月等抽獎資格。10日當天登記，全站消費只要累計滿1,000元，就可抽由今生金飾提供，市價高達39.1萬元的五件式黃金套組。