央行總裁評比 楊金龍再獲「A」

環球金融雜誌（Global Finance）今（7）日發布2020年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍今年獲得最高榮耀的「A」級。這是楊金龍繼去年破紀錄創下總裁首次評比就拿A級最佳成續後，再度獲得「A」。

對此，楊金龍透過幕僚回應：「由於政府防疫工作做的很好，我國出口及經濟成長表現不錯，使得本行貨幣政策運作順利，這是政府行政團隊及本行同仁共同努力的成果」。

今年受到新冠疫情的衝擊，各國都擴大寬鬆，拼命提供流動性來救經濟，使國際資金回流新興市場，新台幣近期也狂升，央行穩定金融市場的任務也愈來愈艱鉅。

楊金龍今年再度獲「A」，顯示央行在楊金龍的領導下，面對全球重大經濟衝擊事件仍能透過雙率政策維持市場穩定，穩定物價及匯價，並達成經濟成長的目標。