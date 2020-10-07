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我外匯存底續創新高 全球排名老四變老五

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

為抑制新台幣匯率升值，中央銀行坦言9月再度進場調節，央行今（7）日公布，9月底外匯存底增至4,995.98億美元，續創歷史新高紀錄，月增14.29億美元，預料本（10）月就會突破5,000億美元大關。

央行提供資料顯示，中國、日本與瑞士為全球外匯存底排名前三大國，但9月台灣外匯存底被印度超車，排名由「老四」變成「老五」。

央行外匯局局長顏輝煌表示，9月影響外匯存底的因素有三，除投資運用收益入帳外，還有歐元等貨幣對美元貶值使外匯存底減少，以及資金大量進出，央行為維持匯市秩序進場調節。

「我們是雙向調節，有進也有出」，顏輝煌說。

央行指出，金管會公布9月外資淨匯出17.94億美元，但不包含盈餘匯出款，央行掌握的盈餘匯出約20億美元，意即9月外資淨匯出金額，實際上高達38億美元。

央行統計顯示，9月底，外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款餘額，合計為4,890億美元，約當外匯存底的98%。

顏輝煌指出，9月台股指數下跌76點，外資賣超395億元，但外資持有的股票市值仍呈上漲，因此，外資持有新台幣資產合計4,890億美元，月增49億美元，約當外匯存底的比重，也由前一個月的97%，增加1個百分點至98%。

為何台股指數下跌、外資賣超台股，外資持有新台幣資產市值逆勢增長？顏輝煌說，是因為外資持有的股票上漲，例如外資持股比很高的聯發科，9月股價便呈上漲。

對於9月影響外匯存底的因素，顏輝煌解釋，歐元9月貶值1.3%，澳幣也下跌3.1%，會使外匯存底減少，但日圓、人民幣等貨幣升值，會使外匯存底增加。

央行提供資料顯示，中國9月外匯存底3.1426兆美元，蟬聯全球第一，月減220億美元；日本外匯存底1.3088兆美元，蟬聯第二，月減66億美元。

瑞士8月底外匯存底9,398億美元，月增107億美元；印度9月22日外匯存底為4,999億美元，月增18億美元。

據悉，印度外匯存底超前台灣，主要是印度央行進場干預所致。

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