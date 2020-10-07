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楊金龍2A入袋：是政府及央行同仁共同努力的成果

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

環球金融雜誌（Global Finance）今（7）日發布2020年全球主要國家央行總裁評比，台灣中央銀行總裁楊金龍在去年首次評比首度奪下最高榮耀的「A」級後，今年再度拿下第二個「A」。對此，楊金龍謙虛回應：「這是政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果」。

對於二度奪下最高榮耀「A」，楊金龍今日晚間透過幕僚回應：「由於政府防疫工作做的很好，我國出口及經濟成長表現不錯，使得央行貨幣政策運作順利，這是政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果。」

環球金融雜誌今日晚間出爐的2020年全球主要國家央行總裁評比，中央銀行總裁楊金龍二度受評，持續奪下最高榮耀「A」級，並超越美國聯準會主席鮑爾的「A-」。

自1994年來，環球金融雜誌每年均會發布央行總裁評比，2020年的評比結果共有十位央行總裁奪下最高的「A」級，除台灣央行總裁楊金龍外，還包括澳洲、巴西、保加利亞、智利、科威特、馬來西亞、摩洛哥、秘魯、和南韓等國的央行總裁。

至於獲得「A-」等級的央行總裁也有十位，包括：捷克、埃及、喬治亞、洪都拉斯、冰島、以色列、巴拉圭、俄羅斯、沙烏地阿拉伯和美國。

環球金融雜誌今年針對90多個主要國家央行總裁，進行貨幣政策表現評比，評分標準分為「A」至「F」等六級，「A」代表「優異」的最高榮耀，「F」代表「不及格」，評比標準為通貨膨脹控制、經濟成長、貨幣穩定與利率管理等指標。

我國央行貨幣政策執行成果深獲國際媒體肯定，央行前總裁彭淮南自2000年首次獲「A」後，2005年至2017年再連續奪得13個「A」，任內共累積14A，被譽為為全球唯一的「14A總裁」。

央行 楊金龍 榮耀

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