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元大人壽享有心住院險 獲國家品牌玉山獎肯定

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」榮獲第17屆「國家品牌玉山獎」最佳產品類獎項，由副總經理張銘修（圖右）代表元大人壽從副總統賴清德手中接下獎盃。圖／元大人壽提供。
元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」榮獲第17屆「國家品牌玉山獎」最佳產品類獎項，由副總經理張銘修（圖右）代表元大人壽從副總統賴清德手中接下獎盃。圖／元大人壽提供。

第17屆「「國家品牌玉山獎」」頒獎典禮於昨（6）日在福華國際文教會館舉行，元大人壽以「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」拿下「最佳產品類」獎項殊榮，這是元大人壽享有心住院醫療健康保險附約繼今年9月底在《Money錢》雜誌舉辦之「2020保險AI大賞」獲「全台30張高CP值保單」及去（2019）年「Smart推薦優質保單」肯定後的第3個獎項。

「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」是張型態創新的實支實付型醫療險，不但解決了民眾最煩惱的住院日額與實支實付醫療險選擇困擾，更能滿足民眾退休醫療的保障需求，這是因為此醫療險不但是張結合「實支實付」與「住院日額」的二合一保單，住院醫療費用保險金包含病房費與雜費，病房費沒用滿之額度可供雜費使用，且具有住院醫療與外科手術雙重保障，讓醫療保障全方位無死角。此外，提供六種計劃別，保戶可依自身需求與能力進行選擇，此保單之保障還可擴及配偶與子女，是張可滿足全家醫療需求的保單。

根據衛福部統計，國人醫療支出逐年攀升，2018年國人之醫療保健支出已高達1兆多元，平均每位國人每年的醫療費用支出超過5萬元，比10年前增加超過40%，除了健保保障之外，仍須靠商業保險才能轉嫁高額的醫療支出。元大人壽表示，根據內政部公布的「2019年簡易生命表」，國人的平均壽命已達80.9歲，隨著生存時間的延長，每個人一生累計之醫療費用風險也隨之增加，民眾更應及早為自己與家人做好完善的保險保障規劃，規劃醫療險時除了檢視住院日額是否足夠外，也應該留意實支實付的保障是否全面。

元大人壽持續推動保險保障，強調保險應回歸本質，透過落實企業核心價值，期望讓每位客戶都能得到充分的保障，並發揮商業保險社會化的功能，達到社會安康，這也是元大人壽在商品開發上追求的理念，秉持永續經營的原則，致力滿足國人醫療、照護、生活、退休保障之需求，協助客戶們對抗長壽風險所帶來的衝擊。

元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」榮獲《Money錢》雜誌舉辦之「2020保險AI大賞」全台30張高CP值保單，由總經理林則棻（圖右）代表受獎。圖／元大人壽提供。
元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」榮獲《Money錢》雜誌舉辦之「2020保險AI大賞」全台30張高CP值保單，由總經理林則棻（圖右）代表受獎。圖／元大人壽提供。

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