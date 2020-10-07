元大人壽享有心住院險 獲國家品牌玉山獎肯定

第17屆「「國家品牌玉山獎」」頒獎典禮於昨（6）日在福華國際文教會館舉行，元大人壽以「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」拿下「最佳產品類」獎項殊榮，這是元大人壽享有心住院醫療健康保險附約繼今年9月底在《Money錢》雜誌舉辦之「2020保險AI大賞」獲「全台30張高CP值保單」及去（2019）年「Smart推薦優質保單」肯定後的第3個獎項。

「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」是張型態創新的實支實付型醫療險，不但解決了民眾最煩惱的住院日額與實支實付醫療險選擇困擾，更能滿足民眾退休醫療的保障需求，這是因為此醫療險不但是張結合「實支實付」與「住院日額」的二合一保單，住院醫療費用保險金包含病房費與雜費，病房費沒用滿之額度可供雜費使用，且具有住院醫療與外科手術雙重保障，讓醫療保障全方位無死角。此外，提供六種計劃別，保戶可依自身需求與能力進行選擇，此保單之保障還可擴及配偶與子女，是張可滿足全家醫療需求的保單。

根據衛福部統計，國人醫療支出逐年攀升，2018年國人之醫療保健支出已高達1兆多元，平均每位國人每年的醫療費用支出超過5萬元，比10年前增加超過40%，除了健保保障之外，仍須靠商業保險才能轉嫁高額的醫療支出。元大人壽表示，根據內政部公布的「2019年簡易生命表」，國人的平均壽命已達80.9歲，隨著生存時間的延長，每個人一生累計之醫療費用風險也隨之增加，民眾更應及早為自己與家人做好完善的保險保障規劃，規劃醫療險時除了檢視住院日額是否足夠外，也應該留意實支實付的保障是否全面。