元大原油正2 11月13日下市 清算時程表大公開
元大S&P原油正2（00672L）10月5日因應恢復適用期信ETF清算規定，向金管會申請終止信託契約，今（7）日元大投信收到准函，同步向證交所申請下市，預計11月12日為最後交易日，另10月13日起暫停信用交易，29日為信用交易部位最後處置日。元大投信並提醒，ETF契約終止前一月（10月17日~11月16日），曝險部位不受100%~200%的限制。
元大投信強調，元大S&P原油正2距離11月12日，剩下最後25個交易日可於台股中交易，呼籲想自行決定賣出價格的投資人把握最後交易時間。
另依元大S&P原油正2信託契約的規定，元大投信會在取得終止契約核准函後三個月內完成清算。在時程下，特別列出四項提醒投資人留意：
1、10月13日起，元大S&P原油正2暫停信用交易。
2、10月29日為現有信用交易部位最後處理期限，逾期未處理將強制了結。
3、11月16日為元大S&P原油正2之信託契約終止日。
4、信託契約終止前一個月（10月17日~11月16日），元大S&P原油正2之投資部位不受100%-200%限制，故ETF股價和淨值表現可能和油價行情或指數表現不一致。
元大投信表示，終止上市日之前，元大S&P原油正2仍可在台股中買賣，若沒有在11月12日賣出，必須待基金公司清算價值後取回價金。法人預期，最終價值低於最終的基金淨值。
其中，投資人若選擇清算，根據元大投信推算，元大S&P原油正2在清算基準日前，會把基金所有的庫存部位變現，最後依據清算基準日之淨值，乘上投資人持有受益權單位數，計算應返還投資人的金額，預計12月8日以匯款方式返還投資人。
元大投信列出元大S&P原油正2清算之重要時程表，另提醒如期間遇到颱風、天災等不可抗力因素，時程往後順延，實際日期另行公告。集保結算所統計，元大S&P原油正2還有約4.2萬名投資人，元大投信內部則統計，到9月底尚有4.4萬名投資人。
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