王道銀行拚年底刷卡商機 祭最高現金回饋10%
年底消費旺季來臨，王道銀行O-Bank（2897）推出全新新戶好禮方案，即日起至今年12月31日前新開戶者，即享開戶後至次月底前刷簽帳金融卡消費現金回饋最高10%的優惠，同時可獲得機器人理財平台使用費明年限定期間五折優惠。
王道銀行表示，即日起至今年12月31日，透過手機或實體分行於王道銀行開立新戶者，於成功開戶後至次月底前，刷王道銀行簽帳金融卡除享有今年底前1%不限通路無上限的既有現金回饋之外，再享額外加碼1%現金回饋，加碼回饋部分之回饋上限為新台幣250元。
若於此期間帳戶日均資產總額為新台幣20萬元（含）以上未滿50萬元者，刷卡消費則除了既有現金回饋1%之外，額外加碼6%現金回饋，加碼總回饋上限新台幣350元。
若於此期間帳戶日均資產總額新台幣50萬元（含）以上者，額外加碼部分則提高至9%現金回饋，加碼總回饋上限新台幣500元，加上既有1%不限通路無上限的現金回饋，消費者刷王道銀行簽帳金融卡消費最高可享10%的現金回饋。
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