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紅色供應鏈鑽漏洞蠶食台鏈 律師提兩大法規修改建議

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

近四年來陸資取得台灣公司於中國之子公司股權或資產交易頻傳，律師與業界今（7）日呼籲政府法令應與時俱進，對於相關法規漏洞提出兩大法規修改建議，包含投審會重新檢討赴大陸投資申請負面表列、金管會對陸資投資台企大陸子公司相關監理規範等。

業界提到，由於台企轉讓在中國之子公司股權予陸資非投審會審查之事項，只需於轉讓後二個月內「事後報備」，完全不需要經過審查。再者金管會也未對上市櫃公司赴中國資進行審查，而係由上市櫃公司依各季財務報告公告申報期限，申報在中國的投資資訊。

換言之，上市櫃公司小股東們很可能所有交易木已成舟幾個月後，才能從財報了解簡單且片面的資訊。

針對上述現象，文匯法律事務所所長楚曉雯直言：「為何投資轉讓於其他台灣公司必須申報或申請許可，但轉讓投資給中國公司反而只須報備？陸資繞道取得關鍵技術模式，讓陸資得以短期內拉近與台灣企業的研發技術差距，對台灣企業未來競爭力造成一定程度衝擊。再者，陸資之所以能大舉收購台灣企業在中國之資產，或多或少都有國家以不同形式補助收購資，實為不公平競爭。」

楚曉雯也提出三個建議，認為政府要重新檢討赴大陸投資申請負面表列的內容，應該跟上時代腳步滾動式更新，而且審查焦點不應擺在單一公司，建議從產業鏈的系統化角度來檢視，同時比照美國及歐盟，提升投審會層級，加強人力資源進行審查。

其次，楚曉雯指出，金管會亦可比照陸資來台投資規範，針對陸資投資台企大陸子公司股權之投資人條件資格、投資範圍、業別，採取較高密度監理規範，或至少於上市櫃公司違反金管會資訊揭露相關規定時，其裁罰金額應依投資金額比例、違反情節、次數及頻率等情形訂定，以期收嚇阻成效及防杜惡意違規情事。

楚曉雯呼籲，面對紅鏈步步進逼，企圖繞道染紅台灣關鍵產業供應鏈，政府應及早正視這個現況，全面體檢實務面及法規面的漏洞，在鼓勵產業升級與基於維護國家安全、關鍵技術及整體產業競爭力等目標而協助把關之間取得平衡，透過政策、法令守護台灣產業鏈。

陸資 金管會 投審會

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