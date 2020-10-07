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元大期連連創佳績 勇奪國家品牌玉山六項大獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨獲得國家品牌玉山獎，由副董事長周筱玲率主管們代表領獎。圖／元大期貨提供
元大期貨獲得國家品牌玉山獎，由副董事長周筱玲率主管們代表領獎。圖／元大期貨提供

元大期貨（6023）長期深耕國內外期權市場，今年創下獲得國家品牌玉山獎以來最高獲獎數六項大獎的紀錄，囊括副董事長周筱玲個人獎的傑出企業領導人、團體獎的最佳人氣品牌──槓桿交易商與最佳產品獎──槓桿交易商牛熊權、差價契約(CFD)以及顧問智能產品，周筱玲更獲得典禮當天揭曉的傑出企業領導人首獎。

元大期貨許國村總經理表示，除了呼應主管機關推動的金融創新政策外，公司向來注重公司治理及企業社會責任。元大期貨是今年度全台唯一，且連續六年獲得公司治理評鑑上櫃組排名前百分之五的金融機構，目前獨立董事占董事會成員的33%，成員專業背景多元，董事會下設置審計委員會、薪資報酬委員會、誠信經營委員會等單位協助董事會善盡監督之責，以維護股東權益。

另外，元大期貨身為首家上櫃的台灣期貨領導品牌，不忘落實企業社會責任，連續三年榮獲《天下雜誌》CSR天下企業公民小巨人獎，今年評鑑成績創新高，是唯一一家榮獲此殊榮的期貨業者，希望推展業務與重視營運績效的同時，能為社會盡一份心力。

台灣期貨市場發展日漸成熟，交易量也逐年提高，今年有望挑戰歷史新高紀錄，因應市場上的變化與客戶的多元需求，元大期貨的槓桿交易商作為店頭市場，除了提供業界最多貨幣別的外幣保證金交易服務，不斷創新發行各項金融商品，今年更是全台首家取得黃金與原油CFD發行權的期貨商，期望未來能提供客戶更多元的商品選擇，也讓小資金客戶可以一同參與市場。

為達到普惠金融目的，元大期貨近期推出的黃金全系列商品，依照不同交易門檻分為五大類商品，雙向、槓桿、全時的商品特色，讓交易人可以依據個人的資金分配彈性調整，近期更推出猜金價的活動，帶領民眾藉由關注金價來跟上這波黃金熱潮。

此外，近年來金融科技快速發展，再加上新冠肺炎疫情的影響之下，加速了數位化的進程，元大期貨的顧問智能產品不斷推陳出新，因應近期的黃金行情，推出黃金專屬智能交易策略，且提供各種線上線下的課程與最新的研究報告，讓交易人可以及時掌握市場趨勢。

元大期貨說，相繼獲得各大類獎項，以金融創新、多元商品滿足不同族群的需求，身為期貨業龍頭，深耕台灣期權市場，希望能活絡台灣金融市場，並持續提供交易人更優質的交易環境與創新金融商品。

期貨 元大 金價

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