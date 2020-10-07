期交所與櫃買中心第4季聯合推出兩項富櫃200期貨獎勵

櫃買富櫃200指數期貨在2019年10月1日掛牌交易，在上市屆滿一年之際，為鼓勵期貨商及期貨交易輔助人積極推廣，並使期貨交易人更加熟悉瞭解本商品，台灣期貨交易所與證券櫃檯買賣中心特於今(2020)年第4季聯合推出富櫃200期貨至尊爭霸賽及櫃買富櫃200指數期貨交易獎勵活動兩項獎勵競賽活動，總獎金共464萬元。

期交所富櫃200期貨至尊爭霸賽獎勵對象為專、兼營期貨經紀商(FCM)及期貨交易輔助人(IB)各營業據點，採主動報名、成績計算至營業據點的競賽方式，並區分FCM組及IB組分組競賽。

每組皆設有各月排名積分獎及富貴至尊獎兩個獎項，活動期間各報名參賽的營業據點富櫃200期貨交易量及實動帳戶數達獎勵基本門檻者，依各月積分或總積分排序，活動期間共有140個營業據點可獲獎，每個獎項獎金1萬至20萬元不等，總獎勵金額高達365萬元。因這項活動採報名參賽制，各營業據點10月15日前須報名參賽。

櫃買中心考量富櫃200期貨活絡，可帶動富櫃200指數現貨商品發展，為鼓勵業務員及IB分公司經理人向各類期貨交易人介紹富櫃200期貨，進而運用及交易該商品，特舉辦櫃買富櫃200指數期貨交易獎勵活動，獎勵對象為FCM及IB業務員，以及IB分公司經理人，無需事先報名，只要在活動期間內，各FCM及IB分公司富櫃200期貨當月交易日均量較前一月份交易日均量成長1%以上，且當月富櫃200期貨交易日均量達一定口數者，依交易日均量排序分別取前五名及前十名，將發給FCM、IB業務員及IB分公司經理人1萬至2萬元獎勵金。這項活動共有90位業務員及經理人可獲獎，總獎勵金額達99萬元。

兩項獎勵活動辦法已公告於期交所網站(http://www.taifex.com.tw)及櫃買中心網站(http://www.tpex.org.tw)，期貨商、IB及相關從業人員可上網查詢。