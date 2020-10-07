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國家品牌玉山獎 國壽、國泰產險及國泰證券均獲肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
第17屆國家品質玉山獎10月16日晚間舉行頒獎典禮，國泰人壽、國泰產險與國泰證券共榮獲8項大獎，由國泰產險資深副總經理許嘉元（左二）、國泰證券總經理周冠成（左三）、國泰人壽資深副總經理劉大坤（右三）出席領獎。圖／國泰金控提供
第17屆國家品質玉山獎10月16日晚間舉行頒獎典禮，國泰人壽、國泰產險與國泰證券共榮獲8項大獎，由國泰產險資深副總經理許嘉元（左二）、國泰證券總經理周冠成（左三）、國泰人壽資深副總經理劉大坤（右三）出席領獎。圖／國泰金控提供

中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦的國家品牌玉山獎，國泰人壽、國泰產險及國泰證券分別獲得肯定，國壽一舉奪得5獎、國泰證券榮獲2獎、國泰產險獲頒1獎，總計勇奪8大獎。

值得一提的是，現場頒發全國首獎最大獎項，國泰人壽在傑出企業與最佳產品獲得2座全國首獎；國泰證券得到最佳人氣品牌類的全國首獎，國泰人壽資深副總經理劉大坤、國泰產險資深副總經理許嘉元、國泰證券總經理周冠成代表領獎，展現持續創新的競爭力。

國家品牌玉山獎是以激勵台灣企業、樹立國家企業典範而設立的獎項，每年遴選最優質競爭力的企業，獎項則有傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌、傑出領導人共4項，並設置最大獎項的全國首獎，國泰人壽本屆榮獲傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌；國泰產險獲頒最佳產品；國泰證券是最佳人氣品牌，且國壽與國泰證券合計勇奪3座全國首獎。

國泰人壽在地深耕超過半個世紀，近年在數位浪潮的挑戰下，全心投入數位轉型，並帶著數位創新的嶄新成果參與第17屆國家品牌玉山獎也深獲肯定。國泰人壽資深副總經理劉大坤表示，「保險+科技，幸福更靠近Smart,Simple,Safe」是國壽全新願景，強調打造國泰生態圈的重要性，積極透過科技的力量與異業合作，為保險帶來更多可能性。

國泰證券以年輕人的數位券商為訴求，獲得最佳人氣品牌。國泰證券總經理周冠成說：「國泰證券堅持走在提供普惠金融證券服務的道路上，鑑於近年來全球低利環境持續，提供資金較不充裕的投資人許多低門檻的投資服務，舉凡台股定期定額與美股定期定股等，至今於年輕族群享有高度的心佔率，感謝主辦單位的肯定，國泰證券有信心，在專業團隊持續投入下，將全方位提供各投資年齡層更加到位的投資服務。」

周冠成說：「國泰證券關心客戶在投資旅程前、中、後端的投資痛點是否被有效解決，持續推出打中客戶需求的各項數位服務體驗，舉凡開戶、選股、交易、抽籤、服務等，至今在投資領域已有相當高的客戶心占率。仰賴專業的數位團隊，以終為始，思及客戶迫切的需求何在，提供直接對應的最佳解決方案，造就了如今市場最佳人氣品牌的肯定。」國泰證券看見市場小額投資的需求，響應主管機關力推小額投資服務，領先於2017年提供證券商台股定期定額業務，至今累計3年多時間，台股定期定額市占率已高達3成，名列前茅。

值得一提的是，國泰證券以客戶需求為最重要的服務宗旨，在台股定期定額標的選擇上不以自家金融產品為優先，反而站在客戶的立場，思考什麼才是客戶最需要的，目前一共提供78檔股票及67檔ETF，每個月只要1千元就能當台股市值前五十大的股東，在相對可運用於投資資金較不充裕的年輕客群占有相當大的比重，目前國泰證券台股定期定額申購的客戶群，35歲以下的年輕人就占一半比重，足以做為「國泰證券，年輕人的數位券商」的最佳寫照。

國泰人壽 產險

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