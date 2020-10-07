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日盛銀行、日盛證券 獲國家品牌玉山獎6項殊榮肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
日盛金控旗下子公司日盛銀行、日盛證券勇奪第17屆國家品牌玉山獎共6項大獎，日盛銀行個人理財處副總經理周定強、日盛證券總經理黃進明、日盛證券經紀事業處資深副總經理謝雨潤開心合照。圖／日盛金控提供
日盛金控旗下子公司日盛銀行、日盛證券勇奪第17屆國家品牌玉山獎共6項大獎，日盛銀行個人理財處副總經理周定強、日盛證券總經理黃進明、日盛證券經紀事業處資深副總經理謝雨潤開心合照。圖／日盛金控提供

2020年國家品牌玉山獎揭曉，日盛金控旗下子公司日盛銀行、日盛證券共獲頒6項大獎。日盛銀行今年再度得獎，此次拿下傑出企業類獎、日盛證券更是獲獎不斷，財報優選系統-日盛財報模範生、股票健診系統獲頒最佳產品類獎﹔智能股利系統獲頒最佳人氣品牌獎，股票健診系統、智能股利系統更獲全國首獎最高榮耀。

國家品牌玉山獎是全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選，日盛銀行、日盛證券今年再度獲獎，代表持續創新成果獲評審肯定。

日盛銀行近年來為提供客戶創新優質的金融服務，積極推出各項產品、服務及平台。繼去年研發的新型專利─智能推播(O2O Smart Push)獲得第16屆國家品牌玉山獎的最佳產品類，今年再度獲得評審高度此定，拿下傑出企業獎，貫徹日盛銀行誠信、創新、服務的經營理念。

日盛銀行表示，開行至今邁入第28年，長期深耕金融市場，在金融創新領域持續推動，以提供客戶更多元的金融商品服務，除傳統的銀行業務外，適時掌握景氣狀況及市場需求，重視新產品研發的創新策略，並以顧客需求為導向的發展策略，以期於穩健經營中締造佳績。日盛銀行也將打造數位金融服務及推出多元數位金融產品，積極投入整合資源，提供最符合客戶需求有溫度的服務及最佳體驗，以實現普惠金融的價值，落實企業社會責任，達成企業發展目標。

為滿足投資人更多個人化的投資理財服務，日盛證券持續在專業平台上創新。智能股利系統勇奪最佳人氣品牌獎、全國首獎，主要功能在於使數位服務更貼近用戶生活，將存股族最需要的股利預估試算、歷史已領股利、高殖利率優選、穩定發放優選整合在一個專區，投資人只要點選即可過濾體質不佳的個股，讓自己存股存的安心且放心的持有穩定現金流的個股。

股票健診系統獲頒最佳產品獎、全國首獎，從五大重要指標展現個股於基本面、產業面、技術面、市場面及籌碼面的健診評估，輕鬆了解個股的產業趨勢、近期支撐、壓力及整體的營收概況，及外資、投信在最近一周內的買賣超；協助投資人汰弱擇強，戰勝趨勢，猶如身邊有一位24小時在線的Super分析師。

最佳產品獎：財報優選系統-日盛財報模範生則是利用大數據分析，並且透過精密的運算與加權綜合評分，只要按下一個鍵，就可得到財報分數，依照各項財報分數高低進行排名，以分數的方式提供投資人參考，讓投資變得簡單清楚。

財報

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