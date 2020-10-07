罕見! 這家金控同意老外經理人兼任非關係企業的CEO
一般企業對經理人均設有競業禁止條款，以保護商業利益與競爭力，若經理人同時服務於其他競爭關係同業，須經董事會通過。不過，開發金控（2883）新聘的老外數位長Ketan Samani，卻獲得董事會通過可擔任一家叫做Digital Nomade Pte.Ltd.的海外公司董事及執行長CEO，而且和一般金融業常見是對兼任集團相關事業經理人因而許可競業禁止不同，這家Digital Nomade Pte.Ltd.和開發金並無任何關係，相當特殊。
開發金解釋，這家公司是Ketan Samani個人公司，過去有從事顧問業務，但是在Ketan Samani受聘成為開發金數位長之後，這家公司已經沒有實質業務行為，只是因為是他的個人公司，所以Ketan Samani仍須擔任公司的董事及CEO。
至於為何還繼續保有這家公司？開發金表示，這是基於Ketan Samani的個人理財與稅務規劃需要，Ketan Samani並已向公司說明清楚，因此沒有實質上的競業疑慮，所以董事會通過許可Ketan Samani繼續擔任這家公司董事及CEO，解除他的經理人競業禁止限制。
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