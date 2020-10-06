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第一銀行藝術空間 展出蔣金蘭創作個展

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

第一金控（2892）旗下第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於一銀總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第112場展覽特別邀請台灣當代藝術家蔣金蘭展出簡潔抽象的幾何形式油畫創作，歡迎客戶與各界人士到場欣賞。

一銀表示，蔣金蘭的繪畫擁有動靜皆宜、虛實相應、色彩雋永與肌理豐厚等特色。動靜皆宜是理性與感性的平衡，以理性為主，感性點綴；動中有靜、靜而後定，從自然中所體悟的結構秩序，發展出兼具數理與美學的精采作品。虛實方面，表現的是一種東方古典哲學，陰陽相輔、虛實相應，留白空間與實體空間同等重要，需要和諧的共生共存。色彩部分，常取用自然界的湛藍與墨綠，細膩而沉靜的色調慢慢堆疊，搭配肌理豐厚的複合媒材，呈現出耐人尋味的色彩詩意。第一銀行文教基金會希望藉由蔣金蘭觀山水的系列作品，喚醒現代人對永恆自然的尊敬與保護。

第一銀行 藝術家 第一金控

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