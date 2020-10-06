泰國卜蜂入股日盛金遭駁回 金管會解密審查經過

泰國卜蜂集團欲入股日盛金，金管會在9月30日正式駁回，這是產業想入股金控正式申請且被正式駁回的首例。銀行局局長莊琇媛今晚間表示，在審核時中資不是主要疑慮，最大疑慮是產金分離，卜蜂雖然有針對產金分離提出「配套措施」，但金管會認為提出的配套措施很難確保之後一定能執行，因此才駁回。

莊琇媛表示，來申請的是泰國卜蜂集團旗下的海外子公司CT SUNRISE，是在8月時提出的正式申請，CT SUNRISE要去買建群投資(CTL)的100%股權，而建群投資持有日盛金股權24.09%，因此CT SUNRISE拿下CTL後，就能間接持有24.09%的日盛金，「但追蹤到最終受益人還是泰國卜蜂集團，因此認為有產金分離的疑慮。」

此案在之前曾被外界認為主要中資疑慮，但莊琇媛指出，金管會既然要去查最終受益人，就會去查卜蜂的公開資料，公開資料裡面沒有發現有陸籍人士，也沒有陸資持股，中資不是駁回的主要因素，CT SUNRISE也有出示聲明書，證明資金來源是自有資金，上頭母公司也沒有陸資持股。

莊琇媛強調，此案駁回關鍵還是產金分離的疑慮，因為卜蜂是以產業經營為主，持有日盛金24.09%是一定要經過大股東適格性審查，CT SUNRISE雖然有提出產金分離的配套，但仍無法解除金管會疑慮，因此不准。

而CT SUNRISE提出的配套，包含分年慢慢降低持股、找專業經理人經營等。莊琇媛指出，CT SUNRISE雖提出配套，但金管會對於其未來的可行性有疑慮，像分年慢慢降低持股，依照審查標準有要求要針對健全經營與經營策略有合理說明，而不是短暫買就賣掉。另在董事席次分配上，當初CTL與新生銀行有投資協議，投資協議中都有訂好董事席次，後來要再降低持股，投資協議裡的董事席次會有影響，這些都無法說服金管會。

這是否可視為產金分離的一個指標案件？莊琇媛強調，產金分離目前還是金管會的政策方向，產金分離已經實行多年，從2009年就有，但產金分離的落實，主要還是體現在大股東適格性審查上，換言之，金管會對於產業想持有金控股權在10%以上「不歡迎」。

這是產業想入股金融業正式申請後卻被正式駁回的首例，銀行局官員說，其實之前大部分案件是審核後自動撤件，正式駁回確實是第一次。CT SUNRISE其實在送件前也有預先跟金管會溝通過，當時也有告知他們有產金分離政策，就看他們可否降低疑慮，怎樣讓產金分離繼續維持，一定要提出配套措施，但他們提出配套後，認為執行起來還是有疑慮，所以最終決議駁回。

至於有報導指卜蜂有去詢問投審會，莊琇媛表示，因為之前報導說有陸資問題，加上交易架構是在海外，不確定要不要經過投審會核准，才請CT SUNRISE去問投審會是否要核准，「但這是在駁回之前的事了」，本來外資想來台持有台灣的金控公司，本來就是要經過兩關，一是金管會、二是投審會，之前有請CT SUNRISE去確認一下要不要向投審會申請，但因此案不涉陸資、也不涉匯入資金，因此不需投審會核准。