新台幣重返28字頭 匯銀主管：可分批買美元

睽違逾九年後，新台幣匯率收盤價今（6）日終於重返「28」字頭，大型國銀交易室主管說，若有美元需求的民眾，現在就可以分批進場買美元，若想投資外匯，建議中長期投資者可進場買美元，短期投資者還可再觀望，因為新台幣的升值基調並未改變，未來仍有機會再升值。

事實上，不少進口商今日恭逢其盛、進場搶買美元，意外成為協助中央銀行守匯的新力道。

匯銀主管觀察到，除外資匯入、出口商蜂擁拋匯外，今日進場撿便宜美元的進口商明顯變多了，顯示匯價升抵過去較為罕見的「28」字頭，進口商都認為現在是不錯的買匯時機。

銀行主管指出，長期以來，新台幣匯率多半都在28.5~35元大區間波動，今日新台幣匯率升抵28.96元，已經創下2011年8月17日以來、九年二個月新高。

「新台幣匯率升到這價位，就是波段高點，不少進口商都覺得實在很便宜，趕緊進場買美元」，匯銀主管說。

若為個人外匯投資戶，銀行主管說，現在就可分批進場布局，但建議「放中長期」、而非炒短線。

銀行主管解釋，目前全球都在貫徹量化寬鬆政策，我國中央銀行今年底前升息的機率很低，加上台灣經濟成長良好、疫情控制得宜，出口接單暢旺等利多，預料熱錢仍將把台股視為最佳資金停泊站，只要熱錢持續「愛台灣」、源源不絕匯入，新台幣匯率未來仍有升值空間。