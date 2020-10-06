國銀海外頻踩雷拖累 前八月獲利腰斬

海外頻踩雷，今年前八月本國銀行海外分行呆帳增提百億元，導致獲利腰斬，8月單月更大幅衰退74%，三家銀行海外分行逾放比率在1%以上，分別在美國、香港、新加坡等地區踩雷。

金管會今（6）日公布本國銀行最新營運概況，到8月底止，放款總餘額31兆976億元，較上月底增加1,964億元；逾放比率為0.24%，較上月底減少0.01個百分點，較去年同期增加0.01個百分點。

在獲利表現方面，今年前八月稅前盈餘2,245億元，比去年同期衰退13.5%，除大陸地區分行獲利有成長外，其餘包括國內總分行、國際金融業務分行（OBU）及海外分行，獲利都衰退。

其中尤以海外分行衰退幅度最大，今年前八月，海外分行稅前盈餘143.2億元，比去年同期減少50%，8月單月獲利減幅更擴大到74%。

海外分行為何衰退那麼多？金管會銀行局副局長黃光熙表示，主要是因利息淨收入減少，以及增提備呆。

以8月單月來看，備呆增提就比上月增加7.5億元；至於今年前八個月，增提的呆備則比去年同期增加99億元。今年以來，國銀海外分行頻傳踩雷，銀行紛紛增提呆帳準備。

海外分行逾放比率超過1%以上的銀行，包括中信銀、王道及彰銀。黃光熙表示，王道主要是香港分行，有法人戶授信出現逾放，彰銀則是美國及英國分行，至於中信銀則是新加坡分行。