美元保單7月大賣 保險局分析二大原因

金管會今（6）日公布外幣保單最新銷售狀況，今年前七月新契約保費收入3,119.8億元，年減5%，較之前衰退幅度明顯收斂，主要受惠美元保單銷售由冷轉熱逆勢成長13%所致，7月單月大增新台幣643億元，保險局官員分析有二大原因。

據金管會保險局統計，今年1~7月上半年投資型外幣保單新契約保費734.32億元、年減28％；至於傳統型外幣保單新契約保費2,385億元，年增5%，傳統型單月大賣531億元，是外幣保單保費回溫最大助力，這部份主要來自新台幣大幅升值的效應。

據保險局統計，整體外幣保單前七月銷售最好的前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國壽、法國巴黎、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、新壽、國壽。美元保單方面的排名投資型相同，傳統型第一名還是南山人壽，二、三名則國壽高於新壽。

外幣保單包含美元、澳幣與人民幣，其中美元保單占大宗。據保險局統計，美元保單前7月新契約保費101.97億美元，較上月增加22.22億美元，以昨天收盤價兌美元計為新台幣643.5億元。

其中投資型保單22.31億美元、年增5％，連二月成長。傳統型保單79.66億美元、年增15%，是首度由衰退轉成長。保險局副局長張玉煇表示，美元保單轉正成長的原因有二。一是投資型保單與資本市場波動關聯較高，今年上半年受投資市場波動程度大，影響美元投資型保單買氣，而5月以後美國經濟開始好轉，美股回溫，投資人興趣增加；此外傳統型美元保單，則是受惠美元貶值，成本低較划算，因此對投資人來說吸引力提高。

澳元保單前七月新契約保費3.52億澳元、年減達58％，無論投資型或傳統型衰退幅度依舊持續擴大。人民幣保單前七月新契約保費7.33億人民幣、年減達81％，衰退幅度仍較上月高，投資型衰退更多、傳統型衰退收斂一些。