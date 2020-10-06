股匯雙貶 壽險8月匯兌成本仍添166億元

新台幣8月雖小幅拉回有利保險海外避險，但壽險業匯兌成本仍續創新高紀錄，8月再增166億元，金管會今（6）日公布，累計前八月匯兌成本已達1,955億元，已連續四個月創下歷史新高紀錄。不過整體淨值受到股債市拉回影響，出現3月股災以來又見下滑。

7月台股創歷史新高基期較高，8月股匯市均出現小幅回檔，新台幣貶值0.1%，因為新台幣貶值有利壽險公司，若完成沒有使用避險工具，單月會產生219億元利益，不過保險業買了衍生性金融商品避險，扣掉避險成本，加計評價利益後，仍出現單月匯兌成本166億元，較6、7月略低。

不過今年以來新台幣仍舊是升多貶少，多數月份是呈現升值，壽險業大量資產放在海外，多用美金計價，因此若壽險業完全沒有買工具避險，截至8月底為止會產生匯兌損失高達2,059億元，所幸壽險業花了1,094億元成本，去買外幣衍生性商品避險，產生1,137億元的評價上升利益，抵銷部份匯兌損失，壽險業花大成本避險總算有些效果，不致衝擊獲利。

據保險局統計，截至8月底為止，整體壽險業的稅前盈餘賺1,868億元，等於單月整體壽險業獲利在匯兌損失下，稅前還有363億元，此外多家公司向金管會申請增提外匯準備金，因此動用了61億元外匯價值準備金後餘額明顯提高至485億元，外匯準備金具有吸收匯損、穩定損益的功效。

不過淨值方面，壽險業8月繼今年3月股災壽險業淨值大減5,337億元以來，第二度出現下滑 ，較前一個月減少850億元，保險局副局長張玉煇表示，主要是因為8月台股指數小幅下跌0.58%，此外壽險業投資台美債券指標利率上揚，股債市回檔因素導致壽險業淨值減少。

據保險局資料顯示，截至8月底為止，整體壽險業淨值仍有2兆3,029億元，較去年同期增加3,801億元，依舊是歷史次高紀錄並高於6月底的水準。