電子支付夯 使用人數突破1,000萬人
金管會今（６）日公布電子支付機構最新概況，到8月底止，使用者人數有1,008萬人，首度突破1千萬人大關。
金管會主秘陳開元表示，電子支付使用人數突破1,000萬人大關，代表電子支付邁向新的里程碑。
金管會銀行局副局長黃光熙表示，電子支付有些合作通路、行銷活動，吸引用戶加入，今年7月使用者人數966萬人，8月較上月增加42萬人，逐步穩定成長。
金管會表示，到8月底止，共有五家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構（含銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約1,008萬人。
使用者人數最多的是街口支付，有320萬人，其次是一卡通有266萬人、玉山銀行121萬人。
此外，8月當月代理收付交易金額約55.2億元，較上月增加2.5億元；當月帳戶間移轉金額約21.2億元，較上月增加0.4億元；當月收受儲值款項金額約70.4億元，較上月增加3.4億元。
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