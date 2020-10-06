胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

街口金融科技公司今宣布，將完全退出街口投信董事會。街口投信股權有25%是由街口金融科技公司持有，前街口投信董事、街口金融科技執行長胡亦嘉在日前遭金管會解職後，今首度宣示退出街口投信的董事成員。

街口金融科技執行長胡亦嘉表示，街口對於推動台灣金融科技的目標是不會變的，街口現將專注於技術端的發展，在金融科技發展中扮演科技的角色，與專業金融機構合作，共同推出創新的產品，也盼能持續與金管會溝通，配合金管會規劃的方向，協助台灣金融科技快速發展。而街口電子支付也將持續協助商家數位轉型，鞏固電子支付的龍頭地位。

街口金融科技公司表示，未來將專注於技術的開發，並以與其他專業金融機構合作的模式，持續推動台灣金融科技的發展；以及利用街口的技術能力與在電子支付領域建立的基礎，協助扶植台灣網路新創產業。

街口金融科技公司也強調，在投資兩年後已讓街口投信轉虧為盈，現為尊重主管機關對於金融機構獨立性，消弭任何關係人產生之公司治理疑慮，街口金融科技將在10月15日的街口投信董事會上，請辭所有董事席位。