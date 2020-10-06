街口金融科技宣布 退出街口投信董事會

街口金融科技公司今（6）日宣布將完全退出街口投信董事會，未來將專注於技術的開發，並以與其他專業金融機構合作的模式，持續推動台灣金融科技的發展；以及利用街口的技術能力與在電子支付領域建立的基礎，協助扶植臺灣網路新創產業。

街口金融科技投資表示，為尊重主管機關對於金融機構之獨立性，消弭任何關係人產生公司治理疑慮，街口金融科技將在10月15日的街口投信董事會上，請辭所有董事席位。

街口金融科技執行長胡亦嘉表示，街口將專注於技術端的發展，在金融科技發展中扮演科技的角色，與專業金融機構合作，共同推出創新的產品，盼能持續與金管會溝通，配合金管會規劃的方向，協助台灣金融科技快速發展。街口電子支付將持續協助商家數位轉型，鞏固本土電子支付的龍頭地位。