農業金庫統籌主辦 清景麟、襄揚、豐鉅20億元聯貸案

新台幣今（5）日盤中狂飆升破29元整數關卡，再寫九年多來新高，市場一致看向新台幣仍有持續升值的壓力，這也考驗中央銀行在今年最後一季，必須面對一張最難寫的期末考考卷，該採取什麼策略？

2020-10-06 10:39