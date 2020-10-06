農業金庫統籌主辦 清景麟、襄揚、豐鉅20億元聯貸案
農業金庫統籌主辦清景麟地產、襄揚國際、豐鉅建設總金額20億元整聯合授信案，本聯貸案邀集26家農漁會信用部聯合參貸，今（6）日由農業金庫董事長吳明敏代表參貸農會，清景麟地產董事長林聰麟、襄揚國際董事長洪政祿、豐鉅建設董事長陳清堯代表借款人簽訂聯合授信合約。
本聯貸將用於清景麟地產、襄揚國際與豐鉅建設攜手規劃，預計明年推出的新案「清景麟巴克禮2、3期」。該塊土地為東區熱門區段的南台南副都心第一期區段徵收區2筆土地，於今年7月由清景麟地產團隊旗下豐鉅地產標得2塊共4,092坪住五土地，總額高達25.26億元。
南台南副都心為台南市都市計劃重點發展項目，位於台南市東區，鄰近台南市文化中心、巴克禮公園等公共設施，加上未來台鐵地下化將增設南台南站，可望帶動周邊區域發展，成為大台南發展新聚落。
自2009年起，農業金庫開始推動協同農漁會信用部辦理聯合授信之業務，本聯合授信案也協助多家存放比50%以下之農會信用部，透過增加業務與收益，改善農漁會經營體質。農業金庫肩負輔導農漁會信用部之任務，未來將繼續協助農漁會拓展業務，落實輔導農漁會信用部的法定任務。也期待本案圓滿落成，帶動南台南區域發展。
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