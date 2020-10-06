快訊

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

農業金庫統籌主辦 清景麟、襄揚、豐鉅20億元聯貸案

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

農業金庫統籌主辦清景麟地產、襄揚國際、豐鉅建設總金額20億元整聯合授信案，本聯貸案邀集26家農漁會信用部聯合參貸，今（6）日由農業金庫董事長吳明敏代表參貸農會，清景麟地產董事長林聰麟、襄揚國際董事長洪政祿、豐鉅建設董事長陳清堯代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸將用於清景麟地產、襄揚國際與豐鉅建設攜手規劃，預計明年推出的新案「清景麟巴克禮2、3期」。該塊土地為東區熱門區段的南台南副都心第一期區段徵收區2筆土地，於今年7月由清景麟地產團隊旗下豐鉅地產標得2塊共4,092坪住五土地，總額高達25.26億元。

南台南副都心為台南市都市計劃重點發展項目，位於台南市東區，鄰近台南市文化中心、巴克禮公園等公共設施，加上未來台鐵地下化將增設南台南站，可望帶動周邊區域發展，成為大台南發展新聚落。

自2009年起，農業金庫開始推動協同農漁會信用部辦理聯合授信之業務，本聯合授信案也協助多家存放比50%以下之農會信用部，透過增加業務與收益，改善農漁會經營體質。農業金庫肩負輔導農漁會信用部之任務，未來將繼續協助農漁會拓展業務，落實輔導農漁會信用部的法定任務。也期待本案圓滿落成，帶動南台南區域發展。

農業 聯貸案 區段徵收

延伸閱讀

新竹縣明年公告土地現值 即日起辦理14場說明會

中秋愛分享！ 農業金庫送5000斤柚子到偏鄉

合庫銀主辦 亞昕、新潤、鈜富、海悅63.96億聯貸案

永豐攻越南 拿下首宗聯貸

相關新聞

新台幣匯率一路強升 楊金龍、彭淮南防線怎麼定義？

新台幣匯率一路強升、今（6）日漲破29元整數大關、收在28.96元，為逾九年新高，「楊金龍防線」確定失守後，下一個關卡，...

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

街口金融科技公司今宣布，將完全退出街口投信董事會。街口投信股權有25%是由街口金融科技公司持有，前街口投信董事、街口金融...

街口金融科技宣布 退出街口投信董事會

街口金融科技公司今（6）日宣布將完全退出街口投信董事會，未來將專注於技術的開發，並以與其他專業金融機構合作的模式，持續推...

新台幣收盤見28字頭 創九年新高

新台幣匯率今日升破「29」元整數大關，終場升值6分，收在28.96元，連五升並創逾九年新高。

台灣幸福指數連五年倒數第二 調查：父母多陪孩子可紓壓

根據康健人壽「360康健指數調查」發現，台灣的家庭幸福指數連續五年位居全球倒數第二，顯示民眾覺得自己在照顧孩子及伴侶的健...

泰國卜蜂欲收購日盛金　金管會正式駁回

泰國卜蜂集團欲收購日盛金一案，金管會今表示，因不符合產金分離政策，9月30日已經正式駁回。

菁業獎入圍名單揭曉 中信銀、玉山各入圍六獎項

有金融界「奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務菁業獎，今(6)日公布第十屆入圍名單。本屆選拔活動自4月參選起跑後，共吸引41家...

新台幣午盤大漲2.6角 暫收28.76元

新台幣今（6）日午盤以28.760元兌1美元，升值2.6角暫收，成交金額則為6.49億美元。

新台幣升勢難擋 央行的期末考出現難題了嗎？

新台幣今（5）日盤中狂飆升破29元整數關卡，再寫九年多來新高，市場一致看向新台幣仍有持續升值的壓力，這也考驗中央銀行在今年最後一季，必須面對一張最難寫的期末考考卷，該採取什麼策略？

土銀力推兆元振興方案 加速企業轉型升級

隨著國內疫情趨緩，企業已走過艱難的紓困時期，如何加速振興經濟動能是當前最重要課題，財政部為協助產業復甦，自今年7月起透過...

新台幣狂升逾3角 觸及28.71元

新台幣今（6）日早盤以29元整數開出，升值2分。

台幣匯價連四升 挑戰彭淮南防線

熱錢狂湧，昨（5）日估計匯入約2億~3億美元，加上美國制裁中芯的轉單效應，以及人民幣匯率升值，激勵新台幣盤中最高升抵28...

熱門新聞

可成大轉型 聚焦三領域

航空業陷裁員潮 承億文旅開首例為空服員打造轉職門

貨櫃海運服務費 大漲價

央行副總裁：房價上漲前應超前部署

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。