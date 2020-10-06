全聯搶超商代收生意 PX Pay將可繳水電、信用卡費

全聯去年5月推出行動支付品牌PX Pay，到全聯不必帶錢包、福利卡，使用PX Pay支付就能購物。為了增加App使用率，全聯今（6）宣布自10月7日開始正式上線生活繳費服務，綁定銀行帳戶，可隨時查詢，還可繳納信用卡費、電信費、公營事業及規費等帳單，搶便利商店代收商機。

會員使用PX Pay完成任一種生活繳費，最多可再賺600福利點，預計可再提升PX Pay會員使用率與黏著度。

根據外部資料指出，台灣全年帳單市場規模至少逾19.3億張，約有3.2兆台幣的繳費金流，等於每人每年要繳納約100張帳單，其中超過5～6成的消費者持現金在便利商店臨櫃繳納。為解決消費者痛點並滿足臨時或緊急的繳費需求，全聯會員只要使用PX Pay生活繳費功能綁定銀行帳戶，即可透過手機在線上隨時查詢帳單與繳納，免出門、更不需要現金，即可一指搞定，而且繳費亦享有福利點數回饋。

全聯指出，上半年在疫情影響下，使越來越多消費者越依賴免直接接觸的非現金支付方式，根據內部數據統計至今，目前非現金支付占比已達約50%，其中PX Pay即占了約一半，合作的11家銀行總綁卡數達250萬餘張；另也發現中壯年比年輕人愛用趨勢，40歲以上使用PX Pay支付占比達60%，而女性使用占比則超過7成。

為服務龐大的繳費市場需求，PX Pay鎖定家庭生活繳費的管理者，也是全聯主力客群中的女性消費者，與凱基銀行合作開發生活繳費服務，本次上線功能共有4大服務特色，分別為：支援最多銀行帳戶，包含郵局、農漁會、信用合作社等，以及免外出一指查詢帳單，能即時查詢即時繳費，和智慧提醒不再怕逾期、繳費紀錄筆筆保留可隨時查詢等。目前可繳納項目有28家信用卡費、4家電信費、9家銀行貸款與全民健保、停車、台北市水費等公營事業繳費項目，PX Pay將持續增加繳費內容，成為消費者最便利的繳費平台。

全聯表示，PX Pay後續將新增更多功能，如記帳服務、互動小遊戲、愛心點數捐款、數位印花等，讓消費者使用上不僅好玩省錢又便利，也增加App開啟率。