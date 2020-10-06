台灣幸福指數連五年倒數第二 調查:父母多陪孩子可紓壓

根據康健人壽「360康健指數調查」發現，台灣的家庭幸福指數連續五年位居全球倒數第二，顯示民眾覺得自己在照顧孩子及伴侶的健康和幸福上感到不足。

調查也發現，在參與調查的民眾中，上有老、下有小的三明治族群有75%感到有壓力，而有78%的父母察覺到自己的學齡孩童也承受著同儕、課業壓力，數值相較於全球平均56%高出許多。但是，若父母能夠常花時間與孩子相處，則孩童壓力可有效降低二成，顯示父母陪伴的重要性。

為提升親子健康與幸福指數，康健人壽宣布與董氏基金會攜手推出「玩轉動 拋出好心情」親子康健身心計畫，倡導親子在日常生活中一同建立起運動習慣，透過輕鬆有趣的飛盤拋接活動，讓親子一起運動揮汗紓解壓力，用彼此的陪伴增加親子幸福感。本計畫首年前進大台北地區四所學校，預計可為5,000個家庭的父母與孩童帶來正向影響。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴表示，康健人壽長期透過360康健指數調查深入了解台灣民眾的全方位健康狀態，並透過各項健康促進活動，根本性地幫助民眾建立起積極健康的生活習慣，達到身心平衡。因此與董氏基金會攜手推廣親子飛盤運動，以社區與學校為基礎，深入且長期地為台灣民眾的健康與福祉努力。