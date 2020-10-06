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菁業獎入圍名單揭曉 中信銀行大贏家

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

有金融界「奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務菁業獎，今(6)日公布第十屆入圍名單。本屆選拔活動自4月參選起跑後，共吸引41家金融機構共同角逐，參選案件達120件，再次打破歷屆紀錄。中國信託商業銀行一舉囊括六個入圍獎項，堪稱最大贏家。

台灣傑出金融業務菁業獎由台灣金融研訓院主辦，兩年選拔一次。台灣金融研訓院院長黃崇哲親自揭曉第十屆菁業獎入圍名單。

金研院指出，本屆頒發獎項，包括：最佳企業金融獎、最佳中小企業金融獎、最佳票券金融獎、最佳綠色專案融資獎、最佳消費金融獎、最佳財富管理獎、最佳信託金融獎、最佳海外發展獎、最佳外商銀行金融獎、最佳數位金融獎、最佳ESG獎-一般金融組、最佳ESG獎-基層金融組、最佳人力發展獎、最佳風險管理獎、最佳合作金融獎、最佳農業金融獎等。

本屆菁業獎的共同主辦單位，除了台灣金融研訓院之外，續請金管會、行政院農業委員會指導，銀行公會、財金資訊公司、金融聯合徵信中心、聯合信用卡處理中心等銀行周邊單位亦共襄盛舉，共同辦理這次活動。

機構獎項在評審委員歷經近一個月的初審評分及統計作業後，共計有28家金融機構所提73件優秀作品進入複審，名單已同步公布於該院網站(www.tabf.org.tw)，機構獎項自9月10日起開始複審，今日公布42件作品進入決審。預計11月2日公布最終得獎名單，並於12月中旬舉行盛大頒獎典禮。

黃崇哲表示，觀察到國際金融界當紅話題ESG，菁業獎也首度將最佳社會責任獎調整成最佳ESG獎，這次也有許多機構來報名此獎項，也顯示參選機構期望能用金融的力量包括用投資或者融資來促使企業注重環境、社會責任與公司治理，希望達到金融永續的目標。

數位金融獎競爭也是非常激烈，看來純網銀年底即將上線也發揮了鯰魚效應，傳統金融業者都更積極發展FinTech相關新服務。

第十屆台灣傑出金融業務菁業獎入圍名單如下表(依提案機構字首筆劃排序)

1、最佳企業金融獎

聚焦數位協助企業轉型，支持綠色融資響應永續 星展銀行

企業的最佳夥伴-滙豐台灣以全球資源及客製化方案，打造創新永續金融之標竿 滙豐銀行

2、最佳中小企業金融獎

永續臺灣－引領中小企業邁向永續經營服務新模式 玉山銀行

融輔投並行策略 扶持小微+新創企業 臺灣中小企銀

3、最佳票券金融獎

變動中穩健獲利 整合中持續創新 發展中善盡責任 危局中掌握風險 兆豐票券

面對開放挑戰、堅持領先創新 國際票券

4、最佳綠色專案融資獎

落實永續金融─在地深耕放眼國際發展綠色金融 中國信託銀行

達德能源-允能雲林離岸風場 國泰世華銀行

5、最佳消費金融獎

LINE Pay卡點數生態圈，最佳金融支付體驗 中國信託銀行

Richart全線上金融服務 台新銀行

玉山 Wallet - 集支付、生活與金融為一體的數位平台 玉山銀行

智慧鑑價引領線上房貸服務進化 兆豐銀行

6、最佳財富管理獎

全民智能理財諮詢服務:全客群、全方位，安心有溫度的智能財富管理與退休理財解決方案 中國信託銀行

台北富邦銀行奈米投智能理財服務 攜手國際、創新賦能，小錢也能投資大未來 台北富邦銀行

台商資金回流一把兆(專業團隊引領台商境外資金匯回，擘畫財富新藍圖) 兆豐銀行

一銀知您薪 打造最透明且個人化的薪資管理平台 第一銀行

7、最佳信託金融獎

老師的付出，值得我們守護─私校退撫信託自主投資平台 中國信託銀行

掌握社會趨勢 創新友善信託平台 營造安心社會 國泰世華銀行

8、最佳海外發展獎

開創柬國SMART房貸新商機 玉山銀行

兆豐挺台商，贏在新南向 兆豐銀行

9、最佳外商銀行金融獎

瑞穗經營的創新與最適化的數位金融服務 日商瑞穗銀行台北分行

10、最佳數位金融獎

運用創新AI平台，實踐多元金融服務─新型態紓困借貸平臺 中國信託銀行

台新多元行動收付整合平台 台新銀行

新世代VIP數位帳戶 大戶DAWHO 永豐銀行

玉山智能外匯全方位服務 玉山銀行

「AI」+「Open API」-打造跨通路A+平台 華南銀行

11、最佳ESG獎-一般金融組

共榮互利‧成就永續典範 永豐金控

轉動ESG 花旗實現永續金融 花旗銀行

永續國泰 守護未來 國泰世華銀行

「綠色金融的正向力量」富邦金控ESG願景工程 富邦金控

12、最佳ESG獎-基層金融組

一路相伴，信賴的好夥伴 淡水一信

戀戀蔬農 金色滬尾 濃情底蘊 生活共美 淡水區農會

13、最佳人力發展獎

玉山科技聯隊AI人才培育計畫 玉山金控

建構自主發展模型、運用數位工具發展未來金融人才 星展銀行

14、最佳風險管理獎

以創新法遵科技打擊全球跨境洗錢風險之實現與典範 中國信託銀行

玉山冒用風險預防機制-智能風控創新應用 玉山銀行

前瞻洗錢防制風險管理智能化全球風險評估系統 兆豐銀行

15、最佳合作金融獎

翻轉後山～看見地方金融的價值 花蓮二信

在地金融最知心，貼心守護零距離 淡水一信

16、最佳農業金融獎

跟隨行動科技，走出分行，走進客戶生活裡 汐止區農會

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永續經營 共好共榮 板橋區農會

玉山銀行 兆豐銀行 中國信託商業銀行

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