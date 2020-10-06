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永續金融 櫃買中心推出可持續發展債券新制

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為發展永續金融，協助企業將資金投入對環境、社會以及公司治理（ESG）有助益的投資計畫，並配合主管機關推動公司治理3.0-永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0及資本市場藍圖2021-2023，櫃買中心繼2017年建立綠色債券制度後，推出可持續發展債券（Sustainability Bond）櫃檯買賣制度，並訂定可持續發展債券作業要點及相關配套措施，於9月30日公告實施，以推動我國永續發展債券市場。

櫃買中心表示，可持續發展債券制度是依據國際資本市場協會（ICMA）的可持續發展債券指引（Sustainability Bond Guideline）及國際間主要交易所的管理機制而制定，其內涵與國際間可持續發展債券相關制度一致，並在資金用途與管理方面包含下列三項重點：

一、可持續發展債券的投資計畫須同時包含對環境具實質改善效益的綠色投資計畫與具有實質社會效益的投資計畫，其資金用途應全部用於投資計畫的支出、償還投資計畫之債務或投資計畫地放款。

二、發行人應制定可持續發展債券投資計畫書，且須經外部認證機構出具評估意見或認證報告。

三、債券發行後，應每年定期辦理資金運用情形的公告，且資金運用情形應由認證機構出具評估意見或認證報告。

在可持續發展債券櫃檯買賣制度上線後，企業可利用發行債券的方式落實企業社會責任及永續發展目標，並為國內債券市場發展帶來成長動能，提升市場籌資的效率，同時也提供投資人更多元化的投資選擇，並傳達其對環境友善與企業社會責任的重視與支持。

有關櫃買中心公告實施可持續發展債券作業要點的制度內容及相關申請書件，詳見櫃買中心網站。

債券 櫃買中心

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