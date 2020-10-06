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土銀力推兆元振興方案 加速企業轉型升級
隨著國內疫情趨緩，企業已走過艱難的紓困時期，如何加速振興經濟動能是當前最重要課題，財政部為協助產業復甦，自今年7月起透過九家公股行庫推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，提供新台幣1兆元融資額度，以振興經濟、協助企業轉型升級為目標；土地銀行配合政府紓困政策，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業及個人紓緩資金調度困境。
「公股攜手，兆元振興」融資方案，是針對「資訊數位」、「資安系統 」 、「國防戰略」、「再生能源」、「生醫科技」及「民生戰備」等六大核心戰略產業，及進行國際鏈結布局、具創新或轉型升級之海內外台資企業 ，積極協助其取得投資或轉型升級活動所需之營業場所、機器設備與智慧財產權、新產品與新技術之研發製造，提供必要的營運資金。
土地銀行將「公股攜手、兆元振興」融資方案列為2020年企業金融業務推展重點，目前推展成效良好，實為協助企業進行國際鏈結布局、創新及升級轉型以提升競爭力的最佳夥伴。
土銀並於7月獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。
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