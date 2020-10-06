快訊

「肺應已被破壞」 台大醫師：川普就是新冠肺炎重症患者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土銀力推兆元振興方案 加速企業轉型升級

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

隨著國內疫情趨緩，企業已走過艱難的紓困時期，如何加速振興經濟動能是當前最重要課題，財政部為協助產業復甦，自今年7月起透過九家公股行庫推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，提供新台幣1兆元融資額度，以振興經濟、協助企業轉型升級為目標；土地銀行配合政府紓困政策，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業及個人紓緩資金調度困境。

「公股攜手，兆元振興」融資方案，是針對「資訊數位」、「資安系統 」 、「國防戰略」、「再生能源」、「生醫科技」及「民生戰備」等六大核心戰略產業，及進行國際鏈結布局、具創新或轉型升級之海內外台資企業 ，積極協助其取得投資或轉型升級活動所需之營業場所、機器設備與智慧財產權、新產品與新技術之研發製造，提供必要的營運資金。

土地銀行將「公股攜手、兆元振興」融資方案列為2020年企業金融業務推展重點，目前推展成效良好，實為協助企業進行國際鏈結布局、創新及升級轉型以提升競爭力的最佳夥伴。

土銀並於7月獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。

疫情 土地銀行 土銀

延伸閱讀

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

加州遊樂園未獲重啟 迪士尼怒退振興小組

FUN大振興三倍券！「好享購」相約台中、台北慶中秋

公銀香港獵才 祭千萬年薪

相關新聞

三家壽險業 調降保單利率

國泰人壽、新光人壽與三商美邦人壽三家壽險公司調降利變保單10月宣告利率，其中新壽昨（5）日一次調降台、外幣利變保單共計1...

土銀力推兆元振興方案 加速企業轉型升級

隨著國內疫情趨緩，企業已走過艱難的紓困時期，如何加速振興經濟動能是當前最重要課題，財政部為協助產業復甦，自今年7月起透過...

新台幣狂升逾3角 觸及28.71元

新台幣今（6）日早盤以29元整數開出，升值2分。

台幣匯價連四升 挑戰彭淮南防線

熱錢狂湧，昨（5）日估計匯入約2億~3億美元，加上美國制裁中芯的轉單效應，以及人民幣匯率升值，激勵新台幣盤中最高升抵28...

李長庚談投資 有不敗法則

國泰金控總經理李長庚昨（5）日指出，美國總統川普染疫對資本市場影響至今未明，但這類突發事件，讓今年投資如同懸疑連續劇，非...

債市也有資金行情

熱錢匯入，激勵新台幣匯率昨（5）日收盤創逾九年新高，資金行情不只上演在匯市，還進一步延燒至債市。櫃買中心資料顯示，5年期...

綠債夯 法興銀再發三檔

綠色債券市場持續發酵，法國興業銀行9月底發行三筆綠色債，金額分別為6億元、10億元、10億元，法國興業銀行手中尚有34億...

投資型保單屋漏偏逢連夜雨 銷售動能恐再遭重擊

附保證給付的變額年金，將只剩下身故給付類型。壽險公司主管昨（5）日表示，投資型保單屋漏偏逢連夜雨，本（10）月上路的65...

玉山銀 奪影響力品牌大獎

玉山銀行於2020《經理人月刊》「Brand Asia亞洲影響力品牌調查」榮獲金融業第一名，排名較去年躍升37名，顯示玉...

金管會盯上 這類附保證變額年金將絕跡

金管會監理大刀揮向附保證的投資型商品，非保證身故給付類型將停售。壽險公會祕書長林金樹昨（5）日在一場論壇透露，公會已爭取...

AFMA串連金融產學培訓通道

前財政部長、東吳大學講座教授李述德出席「AFMA串接金融產學培訓通道」座談會，會中表示，如何運用金融管理證照的驗證，評鑑...

美大選結果 不影響台幣升勢

美國總統大選逼近，牽動國際金融市場敏感神經，匯銀主管分析，如果是民主黨總統候選人拜登獲勝，人民幣升值的機率很高，反之，若...

熱門新聞

0056人氣再衝破29萬人 預計10月8日公告配息

金管會認可的模範壽險 這家公司九度獲獎

每月擠出3千閒錢…23K女問理財 網勸一招「效益最高」

群創認股取代調薪惹爭議 公司：為增加員工報酬

三倍券帶動經濟成長0.2個百分點 立委批主計總處胡扯

高啟全揮別紫光 傳將與辛耘聯手攻晶圓再生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。